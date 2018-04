Трамп против Amazon. Почему президент США воюет с крупнейшим интернет-магазином мира

Скандалы вокруг Facebook и Telegram отвлекли внимание от поединка американских супертяжеловесов Дональда Трампа и владельца Amazon Джеффа Безоса.

НВ разбиралось зачем Трамп «мочит» Amazon и почему у него ничего не получится.

Пока во всем мире обсуждают утечку данных пользователей Facebook и усиление цензуры в России, для большинства аудитории в тени остался главный скандал мирового масштаба: предположительно, самый богатый человек на Земле – основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос попал под тиски президента, предположительно, самой влиятельной в мире страны – Дональда Трампа.

Суть конфликта

В средине апреля 2018-го президент США Дональд Трамп издал указ о финансовой проверке государственной почтовой службы USPS (United States Postal Service). Американский гарант демократии поручил проэкзаменовать «неустойчивый финансовый путь» компании и «провести полную оценку финансовых операций USPS».

Напрямую это поручение никак не касалось ни Безоса, ни Amazon, но суть в контексте, ведь конфронтация между президентом и самым богатым бизнесменом страны существует уже давно.

Дело в том, что Amazon является крупнейшим клиентом госпочты Америки, и Трамп считает, что интернет-магазин просто использует государственные ресурсы, явно не доплачивая власти за предоставленные услуги.

Президент-миллиардер еще в 2013-м говорил о том, что USPS страдает, называя США своей «бедной, бедной» страной. А во время президентской гонки 2016-го издание Безоса The Washington Post, в свою очередь, писало разгромные материалы о политике главного соперника Хилари Клинтон. Именно после этого Трамп перешел в прямое наступление на Washington Post, Amazon и лично на их владельца:

«Действительно ли Washington Post, с их фейковыми новостями, используют как лоббистское оружие против Конгресса, чтобы удержать политиков от расследования безналоговой монополии Amazon?»

Is Fake News Washington Post being used as a lobbyist weapon against Congress to keep Politicians from looking into Amazon no-tax monopoly? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 25, 2017

«#AmazonWashigtonPost, который иногда используют как защиту Amazon от уплаты интернет-налогов (которые они должны платить), являются ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ!»

The #AmazonWashingtonPost, sometimes referred to as the guardian of Amazon not paying internet taxes (which they should) is FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2017

Вопреки агрессивным нападкам Трампа, Джефф всегда оставался хладнокровен и, порой, даже шутлив. В одной из численных твиттер-перепалок между бизнес-магнатами в 2015-м, основатель Amazon заявил, что «зарезервировал место для Дональда Трампа на своей ракете Blue Origin».

Finally trashed by @realDonaldTrump. Will still reserve him a seat on the Blue Origin rocket. #sendDonaldtospace https://t.co/9OypFoxZk3 — Jeff Bezos (@JeffBezos) December 7, 2015

Несмотря на заявления Безоса о том, что его газета существует автономно и не исполняет никаких указаний руководства, Трамп, получив власть, все-таки затаил обиду и перешел в активное наступление на Amazon.

Используя свой самый мощный медиаинструмент – твиттер, Трамп заявил, что этот интернет-магазин становится богаче, а государство из года в год теряет миллиарды долларов.

Президент также озвучил цифру в полтора доллара, которую USPS якобы теряет с каждой посылки. Теперь он намерен проверить финансовое состояние государственной почты, предположительно, чтобы признать ее нерентабельной и денационализировать, насолив тем самым Безосу, который сотрудничает с американской укрпочтой уже более 20 лет.

Кто прав

На самом деле, государственная почта США действительно находится не в наилучшем состоянии, о чём свидетельствуют сокращение штата, закрытие офисов и долги компании.

Но, по мнению экспертов, Amazon – это одно из последних средств, которое помогает USPS окончательно не стать финансовым банкротом. Не смотря на то, что представители самой государственной почты говорили о выгоде сотрудничества с Amazon, и даже пытались убедить Трампа снять свои обвинения, – президент настойчив и все-таки желает добиться дополнительных 2,6 миллиарда долларов от компании Джеффа Безоса.

Cейчас, государственная почта США является ключевым звеном в ежедневной доставке Amazon от складов к домам покупателей (так званая «последняя миля»). Этот тандем покрывает 40% заказов по всей стране, а в некоторых городах сервис настолько популярен, что почтовые отделения работают там даже в воскресенье.

Если по инициативе Трампа USPS все-таки приватизируют или существенного повысят тарифы на услуги, Amazon, вместе со своими ближайшими конкурентами FedEX, UPS и DHL, будут вынуждены искать других перевозчиков.

Карикатура на конфликт Трампа с Amazon, фото: patriotpost.us

Но, скорее всего, эти мировые сервисы доставки все-таки найдут решение данной проблемы, а вот госпочта США вряд ли переживет подобные изменения.

В этом смысле, промах Дональда Трампа очевиден, ведь USPS является уникальным предприятием, которое, на смотря на статус, не субсидирует государство и не содержится за счет налогоплательщиков. Станут ли личные амбиции американского президента выше перспектив развития бизнеса в стране – будет понятно уже в скором времени, но настойчивость Трампа в принятии решений, порой даже глупых, уже не понаслышке знакома многим американцам.

Amazon, не единственная компания, за счет которой президент США реализовывает свое эго. Сразу же после прихода к власти, Трамп призывал бойкотировать Apple из-за того, что компания не захотела открывать данные с телефонов участников террористического акта в Сан-Бернардино.

Однако, после значительного снижения налогов для Apple, глава компании Тим Кук стал соратником и ближайшим советником президента уже на новом фронте – торговой войны с Китаем. Должен же кто-то расхлебывать, опять таки, принципиальные поступки Трампа с блокировкой китайских товаров и громкие заявление о введении серьезных пошлин на продукцию Народной Республики в Штатах.

Напоследок, стоит отметить, что Amazon также отказался сотрудничать в блокировке Telegram – своего друга по несчастью. Учитывая это, можно говорить о первой мини-коалиции частных бизнесов, которые в открытую пошли против власти крупнейших держав в мире.