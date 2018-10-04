Парней так много холостых. Почему Facebook не любит ЛГБТ

Facebook удаляет посты некоммерческих ЛГБТ-организаций. Руководство соцсети оправдывается новыми правилами размещения политической рекламы и ошибками сервера.

Совсем недавно Facebook в очередной раз обвинили в отрицании Холокоста. Модераторы соцсети удалили пост некоммерческой правозащитной организации “Центр взаимоуважения имени Анны Франк” из-за фотографии обнаженных детей-жертв Холокоста.

Тогда подопечные Марка Цукерберга извинились перед правозащитниками и восстановили публикацию.Теперь же Facebook приписывают дискриминацию ЛГБТ-сообщества.

Издание The Washington Post (WP) выяснило, что Facebook удалила несколько десятков рекламных публикаций, в которых фигурировала аббревиатура ЛГБТ (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) из-за того, что они якобы были политическими.

Дэвид Килмник - руководитель некоммерческой организации LGBT Network из Нью-Йорка - рассказал WP, что только за лето 2018-го Facebook заблокировал около 15 их постов о таких событиях как Прайд Парад на Лонг-Айленде и прайд-вечеринка на игре бейсбольной команды Нью-Йорк Метс.

Мы попали под прицел просто потому, что мы ЛГБТ

“Мы попали под прицел просто потому, что мы ЛГБТ. Эта реклама продвигает нашу программу, которая поддерживает общество и отмечает прайд. Здесь нет ничего политического”, - рассказал Килмник WP.

В статье указано, что это не единственный случай, - подобное случалось с несколькими общественными центрами ЛГБТ в Калифорнии.

Большинство из этих публикаций действительно не имели никакого политического подтекста, а Facebook и вовсе известен своей толерантностью к ЛГБТ. Дело в том, что как раз в это время руководство соцсети ужесточило правила размещения политической рекламы, чтобы предотвратить случаи манипуляции и фейковых новостей (как это было с иностранными агентами во время президентских выборов в США в 2016-м).

Теперь, либо автоматический, либо живой модератор Facebook должен относить слова вроде “ЛГБТ” и “геи” к политической категории “гражданские права”.

Как позже объяснили руководители соцсети, чтобы без проблем размещать подобные публикации, представители ЛГБТ должны зарегистрироваться, указать источники финансирования их организаций и даже предоставить личную информацию (к примеру, номер социального страхования).

Кроме того, что в новой политике конфиденциальности ничего не говорилось о регистрации для ЛГБТ, - такая процедура противоречит основам деятельности по защите прав меньшинств.

Одна из спикеров Facebook Дэвон Кирнс говорит, что компания приносит свои извинения, и те публикации, которые были несправедливо помечены как политические - уже восстановлены: “Мы не считаем, что вся реклама, касающаяся ЛГБТ, является политической, но несколько из публикаций все же несли политический посыл”.

Гомофобы из Apple

Напомним, что это уже не первый скандал с участием техногигантов и ЛГБТ-сообщества: около месяца назад Apple заблокировала ЛГБТ-заставку Apple Watch в России.

Один из разработчиков iOS тогда обнаружил, что заставка Apple Watch с прайд-флагом запрограммирована не появляться, если на сопряженном с часами iPhone выставлен регион России.

Apple’s pride Watch face simply disappears in Russia https://t.co/Pn1c8o9c8y pic.twitter.com/1wRDbFVqIt — Tom Warren (@tomwarren) August 31, 2018

Apple представила заставку с радужным флагом в начале лета, и, вопреки своей позиции по "неизменной приверженности равенству и разнообразию", компания установила ограничения для пользователей из России.

Яблочники также продают радужный ремешок для Apple Watch, жертвуя часть доходов в ЛГБТ-организации, но и этот аксессуар недоступен в России.

Возможно, причиной ограничений на российском рынке стал так называемый закон о "пропаганде гомосексуализма", который Европейский суд по правам человека признал нарушением права на свободу выражения мнения.