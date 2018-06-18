Почему биткоин не станет мировой валютой

Швейцарские банкиры говорят, что масштабное использование биткоин может перегрузить сервера по всему миру. Эксперты напомнили о главных проблемах криптовалют и объяснили почему они проигрывают действующим платежным системам.

Банк международных расчетов (БМР) опубликовал отчет, в котором финансисты жестко прошлись по криптовалютам и объяснили почему биткоин технически пока не готов стать мировой валютой.

В разделах «Криптовалюты: что будет после хайпа?» и «Иллюзорное обещание децентрализованного доверия» эксперты рассказали, что даже сейчас, когда криптовалюты на волне мировой популярности, новые цифровые деньги просто не могут соревноваться с другими финансовыми инструментами.

Среди главных проблем называют все ту же нестабильность, потребление чрезмерного количества электроэнергии для производства криптовалют, и незащищенность, ведь они до сих пор являются объектом манипуляций и цифрового мошенничества по всему миру.

Кроме уже избитого тезиса о том, что для производства биткоин в год нужно столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Швейцария, Ирландия, Дания, и другие небольшие государства, БМР напомнили о сложности криптовалютных переводов.

В отчете пишут, что из-за многоуровневой проверки транзакций криптовалют, приходится долго ждать пока деньги перейдут из кошелька в кошелек, а в мировых масштабах такая технология и вовсе может перегрузить интернет-серверы и электронные устройства пользователей.

Сравнение классических транзакций c криптовалютными в отчете БМР

Вдобавок, в отчете подано статистику количества транзакций в секунду, которые могут производить разные платежные системы, и, так называемый, цифровой след, который может значительно вырасти, если криптовалюты выйдут на масштабный уровень.

Разработчики разных криптовалют ищут решения этих проблем, но пока, даже самые популярные цифровые деньги – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, – в сотни раз проигрывают в скорости таким гигантам как Visa, Mastercard и Paypal.

В свою очередь, журналист Bloomberg Эдвард Робинсон пишет, что БМР взвешивает все за и против криптовалют в решающий для них момент. Ведь сейчас, некоторые большие организации, как Goldman Sachs Group Inc. и Нью-Йоркская фондовая биржа, пытаются открыть клиентам доступ к этому новому рынку, а центральные банки многих государств, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам США, наоборот отказываются от цифровых токенов.

И все это происходит на фоне постоянных скачков курса и серьезных кибератак. К примеру, после взлома южнокорейской биржи на прошлой неделе, стоимость биткоин упала до $6500, хотя еще в конце мая он держался на отметке $8500.

Эксперты БМР также рассказали и о позитивных моментах криптовалют, а точнее технологии блокчейн, на которой они функционируют.

В частности, в отчете указано, что международные финансовые сделки могут стать намного эффективнее и проще благодаря блокчейну. Пока для импортных и экспортных операций используют устаревшие факсы и аккредитивы, смарт-контракты могут автоматически наладить весь процесс, проконтролировать доставку груза и своевременную оплату, предоставляя сторонам всю информацию по каждому этапу сделки.

Сравнение текущей системы международной торговли с системой, основанной на блокчейн

Такие децентрализованные решения могут защитить торговлю от мошенничества и связать поставщика с покупателем без каких-либо посредников.