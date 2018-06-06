Кто укусил яблоко? Почему Apple воюет со всеми IT-гигантами

Apple планирует ограничить Facebook на своих устройствах. В ответ, Facebook обвиняет их в пустозвонстве, и между компаниями уже назревает масштабный конфликт.

После скандалов с утечкой данных вокруг Facebook, глава Apple Тим Кук решил взять курс на защиту личной информации своих пользователей.

Во время Всемирной конференции разработчиков Apple в Калифорнии, Тим Кук представил обновление macOS 10.14 Mojave, которое включает новую интеллектуальную систему анти-отслеживания ITP2.

Среди прочего, благодаря этой технологии, оригинальный браузер Apple Safari блокирует возможность Facebook отслеживать и собирать информацию о том, какие посты лайкают, шерят и комментируют их пользователи.

Это можно расценивать как прямую атаку на Facebook, поскольку социальная cеть Марка Цукерберга получает основной доход от рекламы, которая эффективно продается пользователям только благодаря сбору их персональных данных.

Хотя, стоит учесть, что за этим гамбитом Тима Кука, стоит нечто большее, чем просто ограничение возможностей Цукерберга зарабатывать на ресурсах Apple.

Safari занимает лишь 13% рынка браузеров для персональных компьютеров и 17% для мобильных устройств. А, доминирующий на всех устройствах, Google Chrome пока не собирается вводить подобные ограничения, да и зачем, ведь их политика также построена на продаже таргетированной рекламы.

Кроме этого, было бы просто глупо ограничивать Facebook через браузеры, поскольку соцсеть имеет свое приложение, которое пользователи могут скачать в любой момент.

Скорее всего, Apple видит в этом нечто большее, чем разовые нападки на зашеймленный персональными данными Facebook.

Тим Кук твердил о защите личной информации пользователей еще задолго до скандалов с утечками. Представляя Apple Pay в 2014-м, руководитель Apple заявил, что компания не желает отслеживать как и на что тратят деньги их пользователи.

Именно эта позиция компании идет вразрез с принципами бизнеса Facebook. Ведь Марк Цукерберг, по сути, дал людям платформу бесплатных социальных медиа взамен на право распоряжаться их личными данными. Apple же, наоборот, лоббируют идею оплаты качественного контента пользователями на входе, без дальнейших войн за рекламу и информацию.

Кук и Цукерберг неоднократно спорили по этому поводу. Однажды, глава Apple даже заявил, что никогда не оказался бы в подобной ситуации с Facebook и Сambridge analytica.

.@karaswisher asks Apple CEO @tim_cook what he would do if he was Mark Zuckerberg.



“I wouldn’t be in this situation.”#RevolutionCHI pic.twitter.com/EuVLEEGTem — Recode (@Recode) March 28, 2018

Частые упоминания Тима Кука, о том, что «приватность является фундаментальным правом человека», заставили Цукерберга отреагировать не менее жестко.

В одном из интервью, основатель Facebook сказал, что считает аргументы Тима Кука пустозвонными и не соответствующими действительности: «Создавая услугу, которая поможет объединить весь мир, стоит учесть, что много людей просто не смогут заплатить за это».

33-летний миллиардер считает, что бизнес-модель, основанная на продаже рекламы, – единственный рациональный способ создать качественный сервис для всех: «Стокгольмский синдром овладел пока не всеми, и пускай некоторые компании убеждают вас, что чем больше вы им заплатите – тем больше они о вас заботятся. Но для меня это звучит».

Кто окажется прав, и к чему приведет нарастающий конфликт, пока неизвестно. Но методы работы главного менеджера Apple сейчас явно продуктивнее, ведь после скандала с утечками данных пользователей, Facebook упал в рыночной цене на $40 млрд., и существенно отдалился от Apple по сумме рыночной капитализации.

В связи с этим, НВ вспоминает самые масштабные скандалы Apple против других компаний-гигантов.

Apple против Microsoft

Фото: iSource.com

Одно из самых известных противостояний двух гениев современности – Cтив Джобс против Билла Гейтса.

На самом деле, этот конфликт касается еще двух других компаний – Xerox и Hewlett-Packard.

В начале 80-х, Microsoft Гейтса был техническим игроком Джобса и помогал ему разрабатывать операционную систему Macintosh.

Но, когда Билл Гейтс увидел революционные идеи графического интерфейса, компьютерной мыши и рабочего стола, – он решил создать собственную операционную систему Windows 1.0, которая во многом повторяла Macintosh.

После ряда судебных тяжб, Джобсу не удалось доказать, что Microsoft и Hewlett-Packard украли его идею, поскольку суд посчитал, что воплощение метафоры рабочего стола, да и графического интерфейса в целом, не могут быть запатентованы.

Кроме этого, похожая технология графического интерфейса использовалась компанией Xerox еще до появления Macintosh.

Стив Джобс пережил период неудач, и стал полноправным конкурентом Гейтса лишь в средине 2000-х, когда продукция Apple технологически и практически превзошла Microsoft.

Apple против Google

Фото: Business Insider

История отношений основателя Apple и крупнейшей интернет-компании Google довольно запутанная.

В начале 2000-х основатели Google предлагали Джобсу стать руководителем их компании, а в 2006-м Джобс и вовсе пригласил тогдашнего CЕO Goolge Эрика Шмидта разрабатывать первый iPhone.

Компании сотрудничали и Apple сперва даже использовал Google Search, Google Maps и Google Mail.

Дружеские отношения закончились когда Google, увидев неимоверный успех iPhone, презентовали операционную систему Android с подобными технологиями.

Повторив судьбу Microsoft, Google стали смертными врагами Джобса, и аудитории достался настоящий блоксбастер из постоянных публичных споров, патентной борьбы и нападок компаний друг на друга.

Что говорить, создателя iPhone нет в живых уже почти семь лет, а раскол на яблочников и андроидов останется, похоже, навсегда.

Apple против Samsung

Фото: PaySpace Magazine

Этот скандал начался еще при жизни Стива Джобса и длится до сих пор.

Представители Apple считают, что технологи южнокорейского производителя не могут быть настолько похожими на их продукты, и являются просто сворованными.

Калифорнийский бренд неоднократно подавал в суд на Samsung и даже добивался запретов на продажи некоторых их продуктов в определенных странах.

Изначально, в Apple утверждали, что Samsung копирует их дизайн и технологии, и требовали выплатить аж $2,5 млрд.

Но, все что удалось добиться подопечным, уже Тима Кука – $539 млн., которые суд Сан-Хосе обязал выплатить Samsung пару недель назад.