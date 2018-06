Кто укусил яблоко? Почему Apple воюет со всеми IT-гигантами

Apple планирует ограничить Facebook на своих устройствах. В ответ, Facebook обвиняет их в пустозвонстве, и между компаниями уже назревает масштабный конфликт.

После скандалов с утечкой данных вокруг Facebook, глава Apple Тим Кук решил взять курс на защиту личной информации своих пользователей.

Во время Всемирной конференции разработчиков Apple в Калифорнии, Тим Кук представил обновление macOS 10.14 Mojave, которое включает новую интеллектуальную систему анти-отслеживания ITP2.

Среди прочего, благодаря этой технологии, оригинальный браузер Apple Safari блокирует возможность Facebook отслеживать и собирать информацию о том, какие посты лайкают, шерят и комментируют их пользователи.

Это можно расценивать как прямую атаку на Facebook, поскольку социальная cеть Марка Цукерберга получает основной доход от рекламы, которая эффективно продается пользователям только благодаря сбору их персональных данных.

Хотя, стоит учесть, что за этим гамбитом Тима Кука, стоит нечто большее, чем просто ограничение возможностей Цукерберга зарабатывать на ресурсах Apple.

Safari занимает лишь 13% рынка браузеров для персональных компьютеров и 17% для мобильных устройств. А, доминирующий на всех устройствах, Google Chrome пока не собирается вводить подобные ограничения, да и зачем, ведь их политика также построена на продаже таргетированной рекламы.

Кроме этого, было бы просто глупо ограничивать Facebook через браузеры, поскольку соцсеть имеет свое приложение, которое пользователи могут скачать в любой момент.

Скорее всего, Apple видит в этом нечто большее, чем разовые нападки на зашеймленный персональными данными Facebook.

Тим Кук твердил о защите личной информации пользователей еще задолго до скандалов с утечками. Представляя Apple Pay в 2014-м, руководитель Apple заявил, что компания не желает отслеживать как и на что тратят деньги их пользователи.

Именно эта позиция компании идет вразрез с принципами бизнеса Facebook. Ведь Марк Цукерберг, по сути, дал людям платформу бесплатных социальных медиа взамен на право распоряжаться их личными данными. Apple же, наоборот, лоббируют идею оплаты качественного контента пользователями на входе, без дальнейших войн за рекламу и информацию.

Кук и Цукерберг неоднократно спорили по этому поводу. Однажды, глава Apple даже заявил, что никогда не оказался бы в подобной ситуации с Facebook и Сambridge analytica.

