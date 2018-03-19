Дурной пример. Глобальная прослушка бьет по карманам телеком-компаний

Желание правительств контролировать все и всех вылезает бизнесменам боком. Это подтверждает свежая новость из очень близкого зарубежья – мобильный оператор РФ отказался от выплаты дивидендов, потому что ему нужно установить спецоборудование.

Один из крупнейших мобильных операторов Российской Федерации (РФ) – Мегафон – отказался выплатить дивиденды своим акционерам. Об этом сообщил РБК.

Руководство компании объяснило свое решение необходимостью увеличить капитальные расходы, в том числе для выполнения пресловутого антитеррористического "закона Яровой". В РФ с 1 июля 2018 вступят в действие законодательные изменения, согласно которым игроки телеком-рынка вынуждены будут на своих серверах хранить все разговоры и переписку пользователей. Срок хранения – от нескольких месяцев до нескольких лет. Руководство МегаФона заявило, что во исполнение "закона Яровой" нужно будет потратить примерно 8 млрд руб. (около $140 млн).

Хотя Украина с 2014 года находится в состоянии необъявленной войны с РФ за захват Крыма и – частично – Донбасса, в действиях нашего правительства просматривается "рука Москвы". Наша исполнительная власть за эти четыре года успела "отличиться" очень сомнительными законодательными инициативами.

Как тут не вспомнить президентский указ о запрете "вражеских" сайтов – Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и других подобных. Петр Порошенко подписал его в мае 2017 года – когда уже три года продолжалась настоящая гибридная война с РФ, не то что – информационная.

Несомненно, с вражеской пропагандой бороться нужно, но среди представителей телеком-бизнеса подобные действия президента вызвали противоречивые оценки. Во-первых, почему с опозданием на целых три года? Во-вторых, заблокировать "наглухо" хоть что-то в интернете – просто невозможно. В-третьих, на такое ​​бессмысленное дело придется потратить сотни миллионов долларов – и полученный результат окажется очень сомнительным. В Китае с его "большим файерволом" тот, кто хочет, успешно обходит установленные правительством ограничения.

Но украинская власть продолжила гнуть свою линию. В начале марта экспертная среда возмутилось по поводу законопроекта, который прописывал способ блокировки сайтов из РФ. В документе, в частности, содержалось разрешение Нацполиции запрещать интернет-ресурсы без решения суда. А еще на сети магистральных телеком-операторов – тех, которые имеют межгосударственные соединения – установить очень дорогое спецоборудование. Которое бы позволило глубого отслеживать и фильтровать трафик – DPI (Deep Packet Inspection). Спецслужбы, которые прежде всего заинтересованы в подобном инструменте, совершили несколько попыток обязать сами компании заплатить за закупку и установку подобных "черных ящиков". Но предпринимателям и общественным организациям пока удается отбиваться от такой наглости.

Наблюдатели предостерегли правительство от подобных шагов, которые уподобляют Украину антидемократическим режимам Китая, Северной Кореи, РФ. Наша страна – довольно слабая демократия и гражданское общество не имеет столько влияния на чиновников, как в Европейском Союзе или США. Мы больше похожи на Турцию или Египет, где властной верхушке удалось установить DPI. И использовать этот инструмент для слежения, репрессий и других вещей, не имеющих ничего общего с демократией.