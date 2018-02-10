Как создать свое мобильное приложение, если ты "чайник". 5 лучших сервисов

Если у вас есть небольшой интернет-магазин, блог, сайт, или оригинальная идея, но нет опыта программирования и средств для того, чтобы создать приложение "с нуля" - эти пять платформ вам помогут.

В Сети есть много решений для тех, кто хочет быстро создать сайт, не зная HTML и CSS. С мобильными приложениями немного сложнее, но аналоги для их сборки тоже есть.

Стоит отметить, что возможности таких сервисов ограничены и вы не сможете с их помощью создать уникальное приложение, но выполнять востребованные задачи - запросто.

Для того чтобы загрузить приложение в Google Play и App Store, нужно иметь в них учетную запись и заплатить сбор $25 и $99 соответственно.

AppyPie

Разработчики заявляют, что с помощью их сервиса сделать приложение "проще, чем испечь пирог". Разработка приложения начинается с выбора категории проекта, например, фотография, продажи или образование. В нее уже будут включены рекомендуемые функции.

Далее в него можно добавлять из списка дополнительные функции, ярлыки, интегрировать соцсети, блоги и связать его с вашим сайтом. В приложении можно настраивать дизайн, шрифты, меню, кнопки шеринга и сразу же тестировать результат на "смартфоне" справа.

AppyPie предлагает: бесплатный тестовый период с рекламой и возможностью отладки приложения на протяжении 48 часов, базовую подписку за $15/месяц (приложение для Android) и платиновую подписку $50/месяц с возможностью создания приложения на платформах Android, IOS, Amazon.

AppMakr

Сервис с бесплатным тарифным планом для разработки приложения без рекламы и неограниченным временем поддержки. В нем есть каталог рубрик, очень простой дизайн, интерактивный интерфейс, монетизация и все необходимые базовые функции.

Он не такой гибкий, как AppyPie, но его главное преимущество это цена. За $99/год к бесплатным функциям добавляется возможность создания нативных приложений для Android и IOS, публикация приложения в магазинах, безлимитные загрузки и неограниченное количество пользователей.

Главный недостаток AppMakr заключается в том, что сервис "заточен" на ретрансляцию контента с вашего сайта, а не создание нового контента пользователями.

BuildFire

Достаточно дорогой сервис ($53/месяц), но его цена оправдана огромным количеством инструментов и приятным дизайном. Создание приложения бесплатно, плата взымается только после его публикации в Google Play или iTunes. В приложение можно интегрировать популярные видео-платформы, плагины для продаж, социальные сети и стриминговые сервисы.

BuildFire позволяет достаточно тонко настроить дизайн, с множеством опций, цветов, шрифтов и тем.

Базовая подписка на сервис стоит $53/месяц в нее входит приложение для Android, 20 тысяч загрузок и 50 тысяч push-уведомлений. Премиум - $139/месяц, Android + IOS, 100 тысяч загрузок, 500 тысяч push-уведомлений.

BuildFire самостоятельно публикует готовое приложение в магазинах Google Play и App Store.

Appinstitute

Сервис предлагает создать приложение в одной из 25 категорий, например, торговля, туризм, развлечения, услуги и общественные организации. Интерактивный помощник распределяет категории по трем основным целям: продать товары, продать услуги или получить лояльную аудиторию.

В будущем приложении можно настраивать монетизацию и анализировать поведение пользователей. Сборка происходит в режиме drag&drop с гибкой настройкой дизайна и возможностью менять темы, цвета, иконки, формат меню.

К сервису можно подключить свой номер телефона и он при каждом обновлении будет высылать в смс ссылку на свежую версию, это удобно, когда приложение тестирует несколько человек.

Приложение для Andriod с геолокацией и push-уведомлениями можно собрать за $49/месяц, Android+IOS версия будет стоить уже $81/месяц (первый месяц бесплатно).

GoodBarber

Главное преимущество GoodBarber перед другими конструкторами - это дизайн. Готовое приложение выглядит так, что сразу не поймещь, оно сделано в конструкторе. Пользователь может выбрать готовый шаблон по категориям и "дотачивать" его по своим нуждам, а можно создать приложение "с нуля".

На YouTube-канале конструктора есть подробные видео-инструкции с настройками и разъяснениями функций, но они нужны скорее для того, чтобы узнать о дополнительных возможностях. Интерфейс GoodBarber простой, плавный, и главное - интуитивно понятный.

Сервис разрешает доступ к исходному коду приложния. Разработка и поддержка одного PWA-приложения для Andoid и IOS с push-уведомлениями, геолокацией, функцией iBeacon и 200 Гб хранилища для контента стоит $30/месяц.