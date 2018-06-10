Блокчейн-проповедники и гики-буддисты. Пять самых популярных цифровых религий

Цифровые религии становятся все более популярными в современном мире

Программист Мэтт Листон предложил вероисповедание, основанное на технологии блокчейн. В связи с этим, НВ представляет самые популярные религии, базирующиеся на технологиях.

Бывший руководитель открытой блокчейн-платформы Augur Мэтт Листон недавно предложил создание блокчейн-религии.

По задумке, технология объединит всех верующих разных религий, и позволит людям принимать решения и управлять институтами своих церквей: «Идея заключается в том, что вы можете взять существующую религию, например, иудаизм, и поместить Писание на блокчейн».

Благодаря функциям блокчейна, планируется, что сами люди будут голосовать и утверждать изменения в главных документах их религии, коллективно определять своих духовных наставников и честно собирать и отслеживать денежные потоки на нужды их церкви и прихожан.

Найдет ли отклик такая технология среди верующих – пока неизвестно, но технологии и религия уже сейчас заметно стремятся друг к другу.

Так, в 2009-м, появились отдельные поисковики для иудеев и мусульман – Koogle и I’m Halal. Проекты были призваны оградить верующих людей от соблазнов в интернете, но вскоре, кошерный и халяльный поисковики, приостановили работу из-за нехватки средств и низкой популярности.

На этом покорение технологий церковью не закончилось: с развитием смартфонов были созданы сотни мобильных приложений для верующих людей, которые, к примеру, помогали пользователям контролировать время молитвы, указывали направление ближайшей мечети, или структурировали заповеди из библии, чтобы они всегда были под рукой.

Существует целая социальная сеть для объединения христиан, которая, по аналогии с Facebook (с англ. – книга лиц), называется Faithbook (книга веры). Пользователи первой христианской соцсети могут общаться друг с другом, читать новости из мира религии или даже покупать христианскую литературу и атрибутику онлайн.

Кроме этого, в обиход вошли цифровые пожертвования, онлайн трансляции служб из храмов, а в некоторых церквях даже установили терминалы бесконтактной оплаты.

Для многих людей по всему миру, которые не имели возможности приблизиться к церкви, вера стала доступной благодаря технологиям. Сами посудите, – официальная страница Папы Римского Франциска в Twitter уже набрала почти 18 миллионов подписчиков.

Но самое интересное, что люди, которые разрабатывали эти технологии и, в своем большинстве, считались атеистами или отдаленными от религии, сейчас формируют совершенно новый вид веры, – веру в технологии.

Трансгуманисты, IT-гении, компьютерные гики и прочие представители киберкультуры, подобно проповедникам в церкви, искренне верят во всесильность технологий, создают все более умные искусственные интеллекты и планируют избавить человека от страданий и обрести бессмертие или новую форму загробной жизни благодаря технологиям.

Некоторые приверженцы подобных идей настолько фанатичны, что даже основали собственные цифровые и технорелигии, и имеют последователей по всему миру.

В связи с этим, НВ представляет самые популярные религии, основанные на технологиях.

Терасем – цифровое бессмертие

Лозунг религии – живи счастливо и вечно, а четыре основные заповеди – жизнь полна смысла, смерть опциональна, бог технологичен, любовь – необходимая составляющая жизни.

Представители Терасем имеют свои цикличные ритуалы. К примеру: каждый день в определенное время они должны слушать Радио Терасем для единения сознаний; каждую неделю – заниматься чтением и упражнениями по трансцендентальной медитации; каждый месяц – собираться для общения друг с другом; каждый год – устраивать праздники и повышать новичков Терасема на новый уровень.

Терасем совмещает в себе философское движение, религиозный культ и практики йоги и медитации.

Идейным вдохновителем Терасема является Мартина Ротблатт – женщина из США, которая создала робота-копию своей жены Бины Аспен – Бина48.

Перенося внешность, мысли, эмоции и воспоминания жены в программу робота, Мартина планирует обессмертить Бину, оставив ее точную копию для потомков.

Присоединиться к вере Терасем можно здесь.

Гик-буддизм

Это движение принадлежит основателю сайта Buddhist Geeks Винсенту Хорну.

Главный вопрос, на который ищет ответ религия – как можно совместить буддийские практики с интернетом и сумасшедшими темпами развития технологий.

Поскольку буддисты должны сохранять постоянное внутреннее спокойствие, колоссальное количество информации и ритм современной жизни заставляют представителей этой религии отказаться либо от своей веры либо от обычной жизни.

Но гики-буддисты так не считают. По их мнению, встречи верующих в реальности являются устаревшими и скоро исчезнут, и предлагают цифровым буддистам, так званые, облачные сангхи – виртуальные созерцательные практики.

Теперь достижение нирваны стало гораздо проще и удобнее, ведь современные приложения помогают создать необходимую атмосферу, контролировать мозговую активность или сердечный ритм, не говоря уже о технологиях виртуальной реальности.

Миссионерская церковь копимизма

Основанное 19-летним шведским студентом, движение копимистов является официальной религией в стране.

Высшей силой этой религии является не бог, а ценность информации, доступ к ней и свобода ее копирования.

Некоторые заповеди религии гласят, что интернет священен, копирование и распространение информации нравственно, а программные коды – законны.

Чтобы принять эту религию достаточно признать себя комимистом и распечатать копию официального символа веры – Святую Копирамиду, с компьютерными командами Ctrl-C, Ctrl-V поверх символа инь и янь.

Несмотря на то, что вероисповедание копимистов противоречит законам об авторских правах, несколько лет назад в России также официально зарегистрировали подобную религию – РПЦ или Русская пиратская церковь.

0xΩ или блокчейн религия

Основанная программистом Мэттом Листоном, эта религия имеет схожие идеи с копимизмом.

Суть 0xΩ состоит в том, что технология блокчейн может нивелировать политическую или какую-либо другую власть над верой.

Поскольку сейчас, во всех мировых религиях, управление деньгами, принятие решений и контроль над прихожанами совершается благодаря группе верховных руководителей главной церкви, – новая блокчейн религия передаст власть над верой в руки самих верующих.

Поскольку блокчейн является децентрализированным и хорошо защищенным цифровым инструментом – он может стать идеальной площадкой сбора разных мнений верующих, их голосований и пожертвований.

Люди смогут предлагать и вносить изменение в любые из существующих вер, если их предложения найдут поддержку среди других.

К черту законы и постулаты – теперь можно верить в то, что вы хотите, и так, как хотите, независимого от вероисповедания.

Если же представители одной религии разделятся в вопросах дальнейшего развития своей веры – в сети может произойти, выражаясь языком программистов, хард-форк, или разделение веры на несколько подвидов.

Такая система могла бы избавить верующих людей от мошенников в этой сфере, и позволила бы всем проверять, действительно ли их пожертвования пошли на нужды той религии, которую они поддерживают.

Путь в будущее

Еще одни цифровые неофиты решили заменить бога искусственным интеллектом (ИИ).

Бывший разработчик беспилотных технологий для Google и Uber Энтони Левандовски решил создать собственную церковь-некоммерческую общественную организацию Путь в будущее.

Конечная цель новой церкви – «осознание, принятие и поклонение Богу Искусственного Интеллекта, который разработан с помощью компьютерных систем».

Церковь планирует устраивать тренинги для программистов в Калифорнии и собирать деньги на создание сверхразумного божественного суперкомпьютера.

Автор идеи подчеркивает, что это не шутка, и не просто попытка выдумать очередную умную технологию. Дело в распространении самой идеи создания ИИ, который изменит понятие работы, досуга, религии и экономики.

Планируется, что компьютер-бог будет выполнять всю необходимую работу куда лучше чем сам человек, и создаст всем земным видам благоприятные и безопасные условия для проживания:

«Люди по-разному думают о Боге, и существуют тысячи разных видов христианства, иудаизма, ислама... но они всегда думают о том, что невозможно измерить, видеть или контролировать. На этот раз все по-другому. Теперь вы сможете поговорить с Богом в буквальном смысле, и знать, что он вас слушает».