Один разбил, другой сломал. Пять самых крупных сделок Майкрософт, которые обернулись катастрофой

Microsoft регулярно приобретает мировые коммуникационные и IT-компании за десятки миллиардов долларов. Но далеко не все из этих покупок оказываются выгодными.

Пару дней назад, в Microsoft объявили о покупке открытой платформы программного обеспечения (ПО) GitHub. Сумма сделки составила $7,5 млрд, что делает ее самой дорогой после приобретения LinkedIn и Skype.

Топ-10 покупок Microsoft, фото: Fortune

Несмотря на образ корпорации зла, которая поглощает и убивает перспективные компании, – с правильным подходом к развитию своей новой «дочки», эта сделка может кардинально изменить имидж Microsoft.

GitHub – один из самых популярных мировых сервисов для разработки ПО с открытым исходным кодом. Эксперт Forbes Александр Демидов говорит, что самый успешный вариант сотрудничества лежит в объединении GitHub с продуктами Microsoft в новую гибридную модель, и разрешение платформе существовать как независимому проекту.

Автор мнений НВ и управляющий партнёр Creative Quarter Илья Кенигштейн также считает, что не стоит делать поспешных выводов о скором крахе GitHub, ведь новая политика генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы сулит компании развитие в долгосрочной перспективе и учет интереса клиентов.

Ресурсы Microsoft в тандеме со свежими силами многомиллионной аудитории разработчиков GitHub могут значительно продвинуть бывшую корпорацию Билла Гейтса в гонке с Apple, и создать альтернативные цифровые сервисы для конкуренции с Google и Amazon.

Пока рано говорить, к чему приведет новая покупка, но опасения скептиков логичны, ведь своим неуемным аппетитом Microsoft погубил уже не одну мировую компанию.

В связи с этим НВ анализирует, что случилось с самыми масштабными приобретениями Microsoft.

Nokia

В 2013-м команда Microsoft решила завладеть популярной финской компанией мобильных телефонов Nokia, что впоследствии оказалось одним из самых громких провалов в истории компании.

Суть покупки была в улучшении и продвижении собственной марки бюджетных смартфонов Windows Phone.

Но, к сожалению, даже после насильного перевода устройств Nokia на операционную систему Windows – в своем ценовом сегменте эти смартфоны оказались неконкурентоспособными на рынке.

После официальной смерти Windows Phone осенью 2017 года Microsoft не только потеряли $8 млрд, но и фактически убили флагманскую марку мобильников из 2000-х.

Детальнее о Windows Phone и Nokia НВ писало здесь.

Skype

Cамая медийная сделка Microsoft – приобретение всемирно известного сервиса связи Skype в 2011-м за $8,5 млрд.

Одной из причин этой покупки было то, что у компании не было конкурирующего продукта для Google Voice и Apple Facetime.

После приобретения Skype подвергся ряду изменений: сервис интегрировали с Facebook (поскольку Microsoft является одним из самых больших инвесторов соцсети Марка Цукерберга); были созданы специальные приложения для Windows, Play Station Vita и некоторых версий iOS; разработана корпоративная версия Skype TX для телестудий и радиостанций; а недавно, при помощи искусственного интеллекта, Skype объединили с голосовым помощником Microsoft Cortana.

Несмотря на то, что сейчас Skype является базовой программой Windows и даже использует авторизацию Microsoft, – некоторые пользователи считают что инновации Microsoft погубили Skype.

Среди прочего, указывают на усложненные процессы авторизации и входа в программу, изменения просмотра контактов, всплывающие окна, проблемы с работой чата и заторможенном функционировании программы в целом.

Кроме этого, не стоит забывать и о глюках и сбоях Skype, о которых НВ также писало ранее.

aQuantive

Еще одна глубокопровальная покупка в общем забрала у Microsoft более $6 млрд.

Планируя создать конкуренцию рекламным сервисам Google, в 2007-м Microsoft приобрели рекламную компанию aQuantive за $5,9 млрд.

Целых пять лет бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер пытался оправдать свое решение и принести прибыль компании, но не смог избежать катастрофы.

К 2012-му, даже благодаря aQuantive, у него так и не получилось превратить Microsoft в конкурента Google на поле онлайн-рекламы.

Перспективная компания была закрыта, а расточительный менеджер вскоре уволен.

Mojang

Ради истинности стоит отметить, что не все покупки Microsoft несли крах и неудачу.

История гласит, что Microsoft купили студию, которая разработала известную игру Minecraft после того, как Маркус Персон затвитил предложение о продаже свого детища.

Anyone want to buy my share of Mojang so I can move on with my life? Getting hate for trying to do the right thing is not my gig.