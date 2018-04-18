Фантомные боли. Как президент Киевстар усомнился в результатах тендера на 4G

Сегодня днем в Киевстар подтвердили НВ согласие с законностью порядка проведения тендера на частоты 1800 МГц и его результатами

НВ разбирается, что не так с процедурой проведения тендера на 4G в диапазоне 1800 МГц и какие могут быть последствия.

Сегодня утром «Экономическая правда» опубликовала фрагмент интервью с главой Киевстар Петром Чернышовым, где президент компании утверждает, что последний тендер на 4G прошел с нарушениями, и торги прервались из-за появления президента Украины.

Это не первый случай в стране, когда к тендеру появляются вопросы. Помня о затяжной истории с 3G, представители отрасли всякий раз переживают, что и со стремительным (по меркам Украины) тендером на связь четвертого поколения что-то может пойти не так.

НВ поговорило с представителями телеком-индустрии о легальности тендера и возможных последствиях таких заявлений.

Что случилось

В интервью изданию президент Киевстар сообщил, что присутствие президента Украины было нарушением правил аукциона, так как не просто зашел, а и своим выступлением остановил аукцион.

«Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг еще не начинался, фактически аукцион прервался», - говорится в публикации. По словам Чернышова, нарушение правил позволяет проигравшей стороны оспорить результаты торгов.

Был ли мальчик

Материал поднимает сразу два вопроса. Первый – был ли мальчик, то есть нарушение. И второй – есть ли шанс, что высказывание может повлечь за собой отмену результатов и, по сути, очередное промедление в развитии сетей четвертого поколения в Украине.

Процедура проведения аукциона была записана на видео, и его участники, и юристы, опрошенные НВ, утверждают, что президент не вмешивался в торги, а прерывание аукциона не противоречило правилам.

«Из видеозаписи, которая была выложена Государственным центром радиочастот на Youtube, видно, как был объявлен перерыв во время торгов за 5 лот, а на 43 минуте 43 секунде видеозаписи (то есть – фактически в момент перерыва) в зале появляется президент Украины. По окончанию перерыва торги за указанный лот продолжились. После их завершения президент выступил со словами касательно проведения данного аукциона и лично вручил сертификаты победителям, в том числе – самому Чернышову», - комментирует партнер практики управления конфликтами Juscutum Ксения Проконова.

«В первую очередь стоит отметить, что порядок не расписывает процедуру проведения торгов «с голоса» настолько детально, чтобы указывать причины, по которым проведение торгов может или не может приостанавливаться», - объясняет Илона Кузина, юрист GORO legal.

«Все обращения операторов о необходимости перерывов были удовлетворены, что зафиксировано соответствующим протоколом. Своим правом на перерыв также воспользовалась тендерная комиссия. В этот перерыв было предоставлено слово главе государства», - объяснили НВ в пресс-службе НКРСИ.

«Тендер прошел месяц назад, и у всех осталось ощущение, что все было очень конкурентно, каждый оператор отыграл в силу своих возможностей. Но в целом, с моей точки зрения, тендер прошел на очень высоком уровне. То, что приехал Порошенко, на мой взгляд, наоборот добавило веса событию и показало, что тендер прозрачный, все хорошо, государство со своей стороны сделало то, что пообещало. С нашей стороны мы удовлетворены результатами. Наши партнеры из глобального Vodafone следят за тем, что происходит в стране. Они также дали высокую оценку тендеру и сказали, что видят изменения в лучшую сторону в Украине, в том числе и с точки зрения проблем с коррупцией, открытости. Визит президента они также рассматривали как жест открытости, что это не какие-то закулисные игры», - говорит Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Ближе к вечеру в Киевстар подтвердили НВ согласие с законностью порядка проведения тендера на частоты 1800 МГц и его результатами. «В течение всего периода подготовки и проведения тендеров на частоты для 4G мы видели слаженную работу всех институтов государственной власти, регулятора, правительства для того, чтобы это событие состоялось. Я уверен, что тендер был проведен честно, профессионально и открыто. Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей, и в частности президента Украины в проведении успешного аукциона. Я сожалею о своих предыдущих комментариях, у меня не было намерений критиковать тендерный процесс», - заявил президент компании Петр Чернышов.

В lifecell также позитивно оценивают итоги тендера и говорят, что не видят нарушений в процедуре. «lifecell не меняет свою позицию в отношении тендера на частоты 1800 и, как и было заявлено ранее, компания считает, что оба тендера на получение 4G-лицензий состоялись максимально открыто и прозрачно путем проведения торгов "с голоса". С целью обеспечения справедливых и прозрачных торгов условия проведения открытых конкурсов определялись регулятором с учетом рекомендаций международной консультационной компании Analysys Mason», - заявили в пресс-службе компании.

Болезненный опыт

У Украины есть болезненный опыт проведения тендеров на новое поколение связи. Вероятно, если бы не фантомные боли по многолетнему ожиданию 3G, любая критика тендеров на внедрение 4G воспринималась бы менее остро.

Но на данный момент два тендера на новый диапазон связи уже состоялись, участники и сторонние эксперты признали их легитимность, операторы оплатили частоты и запустился процесс рефарминга. Появление 4G в 1800-м диапазоне стоит ждать ближе к середине лета. То есть формально худшее уже позади и препятствий быть не должно.

Операторы выражают заинтересованность в новой технологии связи и готовность инвестировать в нее. И в Vodafone Украина, и в lifecell, и в Киевстар НВ заверили, что считают, что доступ к новому поколению связи стал возможным благодаря прозрачному тендеру на частоты, который прошел в соответствии с украинским законодательством.

«Деньги уплачены, у всех был месяц, чтобы оспорить результаты тендера. Но теперь это делать поздно. Мы заняли на рынке 90 млн евро для развития 4G», - говорит Ольга Устинова.

«С 2015 года Киевстар инвестировал более 14 млрд грн в развитие в Украине новых технологий связи и намерен укреплять свое присутствие в этой области. В планах компании - установление более 600 дополнительных базовых станций в течение 2018 года, для расширения территории покрытия 4G на большей части Украины, в том числе - сельской местности», - рассказали в пресс-службе компании.