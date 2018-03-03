Первая сборка Android 9 появится уже в марте - СМИ

Операционная система Android 9.0 Developer Preview будет представлена уже в середине марта.

Приблизительное время анонса новой ОС сообщил известный инсайдер Эван Бласс, передает 9to5google.com.

В прошлом году Google выпустила Android 8.0 Oreo Developer Preview в начале весны. Судя по всему, в нынешнем году ситуация повторится и, возможно, Android 9.0 Developer Preview появится 14 или 21 марта. По словам Бласса, Google "нацелена на середину месяца".

На Android Open Source Project была опубликована часть кода новой операционной системы. Там удалось обнаружить упоминание поддержки сканера радужной оболочки глаза на системном уровне. Также Android теперь будет запрещать сторонним приложениям использовать камеру и микрофон в фоновом режиме.

Также инсайдеры предполагают, что телефоны под управлением операционной системы Android 9 получат встроенную блокировку входящих вызовов, то есть так называемый "черный список". Владельцы всех смартфонов на новой ОС смогут настроить несколько вариантов блокировки номеров.

Ранее НВ сообщало, что новая версия Android будет адаптирована для одной из особенностей интерфейса флагманского смартфона Apple — экранного выреза. В Google считают, что небольшое подражание интерфейсу iPhone X поможет компании переманить некую долю пользователей техники Apple на смартфоны с ОС Android.