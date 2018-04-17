Перестарались. Сайт Роскомнадзора не работает из-за блокировки от Роскомнадзора

Сайт Роскомнадзора перестал работать 17 апреля на фоне блокировки мессенджера Telegram.

Российский оппозиционный сайт Каспаров.ру уверяет, что "в попытках заблокировать Telegram Роскомнадзор заблокировал сам себя".

Чиновники ведомства сообщают, что на сайт были совершены массированные DDoS-атаки, которые привели к перебоям в работе сайта. Однако интересно, что при использовании VPN сайт rkn.gov.ru открывается, чего не должно происходить при подобной атаке.

Отметим, что, пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в реестр запрещенных в России сайтов 1 834 996 IP-адресов, в том числе 1 048 574 адресов из подсетей Google и 655 352 IP-адресов Amazon. Эта блокировка стала крупнейшей в истории современной России.

"Стрельба из пушки по IP-адресам хостингов Amazon и Google привела к сбоям в работе множества интернет-сервисов. Этим утром я не смог загрузить вложение из почты Gmail, а стриминг музыки в Spotify не работал; периодически падал сервис для совместных проектов Trello. Пользователи фиксируют множество подобных случаев: не работают приложения, онлайн-сервисы и мультиплеерные игры", - сообщил в своем канале в Telegram обозреватель проекта BeardyCast Сергей Епихин.

Ранее НВ сообщало, что у пользователей Viber из России начали возникать проблемы с совершением звонков в мессенджере после начала блокировки Telegram. Неполадки с мессенджером связывают с проблемами на серверах Amazon.