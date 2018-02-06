Пчелы против меда. Бывшие сотрудники Facebook и Google решили побороться с соцсетями

Бывшие сотрудники Google и Facebook основали организацию "Центр гуманных технологий", которая, в частности, будет изучать влияние соцсетей на мир.

Возглавляет группу бывший внутренний специалист по этике в Google Тристан Харрис, сообщает Mashable.

Новая коалиция освящена изучению влияния технологии. "Центр гуманных технологий" ставит перед собой задачу предупредить о вреде, который технологии могут причинить здоровью. В частности, группа готовится начать рекламную кампанию, которая рассказывает о технической наркомании.

"Facebook создал бизнес-модель, которая по существу сделал мнение людей, которые верят в теории заговора, более ценным. Это было в интересах Facebook, чтобы обратиться к страху и гневу", - сказал бизнесмен Роджер Макнейм, который инвестровал в Facebook на ранней стадии развития компании. Макнейм признался, что он был очарован Facebook в своих ранних разговорах с Цукербергом, но манипуляции, которые он видел, заставили инвестора изменить мнение.

Среди людей, которые вошли в коалицию: бывший производственный директор Facebook Сэнди Паракилас, бывший директор по коммуникациям Apple и Google Линн Фокс, бывший топ-менеджер Facebook Дейв Морин, создатель кнопки "лайк" и соучредитель Asana Джастин Розенштейн и другие знаковые для Кремниевой долины личности. Джим Штейер, исполнительный директор и основатель Common Sense выразил надежду, что "Центр гуманных технологий" сможет повлиять на IT-гигантов и привлечь их внимание к проблеме.

"Мы были внутри этой системы. Мы знаем, какую информацию о людях получают компании", — рассказал глава коалиции, Тристан Харрис.

Коалиция планирует продвигать законодательство, которое бы заставило технологические компании вносить изменения в свою продукцию. В частности, законопроект сенатора Эда Марки направлен на то, чтобы государственные институты изучили роль и влияние электронных СМИ на развитие детей. Также коалиция поддерживает законопроект сенатора Боба Герцберга, который будет требовать от онлайн-платформ, таких, как Instagram и Twitter, определять, не является ли учетная запись ботом. Этот законопроект, как ожидается, будет подан на этой неделе.

Также группа намерена запустить сайт Ledger of Harms, на котором будут представлены данные исследований о влиянии технологий на здоровье и способах создания более безопасных продуктов.

Ранее НВ сообщало, что миллиардер Джордж Сорос публично раскритиковал Facebook и Google. Выступая на обеде на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Джордж Сорос назвал Facebook и Google "угрозой" для общества и призвал к усилению государственного регулирования обеих компаний.

Кроме того, по его мнению, Facebook и Google создают "монополию на свободу людей", поскольку "Сила внимания людей все больше и больше концентрируется в руках нескольких компаний". Сорос считает, что эти компании "оказывают влияние на мысли и поведение людей без их ведома".