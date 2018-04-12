Павел Дуров решил не защищать Telegram в российском суде

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров не хочет отстаивать в российском суде интересы сервиса.

Об этом заявил в своем блоге Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах.

"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", - написал Чиков.

По словам адвоката, мессенджер Telegram привлечен к рассмотрению дела о блокировке не в качестве ответчика, а как заинтересованное лицо.

"Чтобы было понятно, Telegram - иностранная компания, полномочия представителя оформляются не простой письменной доверенностью, а апостилем и прочими логистическими премудростями. Вот так сходу подскочить и прибежать в суд по звонку на следующее утро никто не готов и не должен", - подчеркнул Чиков.

12 апреля состоялось предварительное заседание Таганского районного суда Москвы, в который Роскомнадзор подал иск с требованием ограничить доступ к Telegram на территории России.

В частности, российские чиновники на этом заседании просили немедленно заблокировать Telegram, хотя рассмотрение дела о мессенджере по существу назначено на 13 апреля. При этом ФСБ привлекут в качестве третьего лица по иску к мессенджеру.

Ранее Роскомнадзор дал представителям мессенджера 15 суток на то, чтобы предоставить органам безопасности ключи для расшифровки сообщений пользователей в соответствии с законами РФ. Этот срок истек 4 апреля.