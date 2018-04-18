Павел Дуров пообещал выделить миллионы на VPN

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дуров вложит миллионы долларов в противостояние цензуре
Фото: Vk.com

Дуров вложит миллионы долларов в противостояние цензуре

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров пообещал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN - серверов.

Такое заявление Павел Дуров сделал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте

"В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели. Призываю всех присоединяться и участвовать – настройкой прокси/vpn серверов или их финансированием", - написал Дуров.

Также создатель мессенджера поблагодарил пользователей "за поддержку и преданность Telegram". По словам Дурова, "российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен по личным соображениям".

"В своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов", - добавил Дуров, комментируя первые 24 часа блокировки мессенджера.

Ранее НВ сообщало, что российский регулятор Роскомнадзор по состоянию на 17 апреля заблокировал 15,8 миллионов IP-адресов крупнейших хостинг-провайдеров - Amazon и Google

Также НВ сообщало, что у пользователей Viber из России начали возникать проблемы с совершением звонков в мессенджере после начала блокировки Telegram. Неполадки с мессенджером связывают с проблемами на серверах Amazon.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове