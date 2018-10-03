Павел Дуров объяснил возможную утечку пользовательских данных в Telegram

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров признал существование проблемы с голосовыми вызовами, но отметил, что она актуальна менее чем в 0,01% вызовов.

Об этом Павел Дуров рассказал в своем канале в Telegram.

Эксперты зафиксировали утечку IP-адресов пользователей во время звонков через мессенжер Telegram из-за одноранговой системы сервера P2P. Компания уже устранила этот недочет в двух последних обновлениях.

"Telegram Desktop был по крайней мере столь же безопасен, как и другие зашифрованные VoIP-приложения, даже до того, как мы улучшили его, добавив опцию отключения одноранговых вызовов. Что касается вызовов Telegram на мобильном телефоне, они всегда были более безопасными, чем конкуренты, потому что у них была эта настройка с первого дня", - подчеркнул Павел Дуров.

Также Дуров отметил, что голосовые звонки в Telegram Desktop составляют лишь 0,01% от общего числа звонков в Telegram и данная версия приложения была единственной без возможности отключить использование P2P. Теперь и ее обновили, устранив уязвимость.

"Используя терминологию из кричащих заголовков, WhatsApp, Viber и остальные обеспечивают "утечку вашего IP-адреса" в 100% случаев. Они все еще делают это, и вы не можете отказаться", - заявил Павел Дуров.

Ранее НВ сообщало, что исследователь по безопасности Дхирадж Мишра обнаружил, что десктопное приложение Telegram открывало как публичные, так и частные IP-адреса во время звонков из-за своей одноранговой структуры. Это может раскрыть ваше местоположение независимо от того, насколько вы осторожны.