Открой хозяину! Volkswagen позволит пользователям Apple разблокировать свои автомобили с помощью Siri

Volkswagen углубляет свое партнерство с Apple и пользователи iOS теперь могут использовать Siri для блокировки и разблокировки своего автомобиля.

Кроме того, приложение VW Car-Net может служить для проверки пробега и включения аварийных сигналов, пишет The Verge.

Производитель привел перечень функций, которыми можно управлять со смартфона с помощью функции Siri Shortcuts, появившейся в iOS 12. Для этого достаточно установить фирменное iOS-приложение VW Car-Net.

Владельцы VW могут использовать Siri для запуска и остановки сеанса зарядки своего электрического автомобиля или включения обогревателя. Они также могут устанавливать определенную температуру и определять местонахождение своего автомобиля. Среди других функций - возможность включить звуковой сигнал.

Приложение Cart-Net не является бесплатным для всех владельцев VW. Программа распространяется по ежемесячной подписке стоимостью $11. Чтобы начать пользоваться функциями Siri для автомобилей Volkswagen, нужно установить приложение, зарегистрироваться в сервисе и выбрать свою модель из списка.

Тем временем Amazon также работает над тем, чтобы интегрировать своего помощника Alexa в автомобили, в том числе с предстоящим выпуском Echo Auto. Компания также напрямую сотрудничает с автопроизводителями, такими как Ford, для установки ассистента в автомобилях. Apple должна догонять конкурентов на этом рынке, поэтому такое решение для Siri является существенным для этой задачи.