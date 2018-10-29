Основной инстинкт. Все, что нужно знать о сексуальном скандале в Google

Журналисты Нью-Йорк Таймс откопали нового Харви Вайнштайна, на этот раз в IT-индустрии. Газета выяснила, что создатель Android Энди Рубин покинул Google в 2014-м не по своей воле. Его об этом попросил сам президент компании Ларри Пейдж после того, как узнал о сексуальных домогательствах Рубина к одной из сотрудниц.

Как уже писало НВ, калифорнийская IT-корпорация за два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Гендиректор Google Сундар Пичаи заявлял, что компания принимает "все более жесткую линию" поведения относительно проступков сексуального характера и ни один из уволенных сотрудников, обвиняемых в домогательствах, не получил увольнительное пособие.

Но, журналисты The New York Times располагают другой информацией.

Что узнали?

Согласно расследованию популярной американской газеты, один из создателей Android Энди Рубин получил $90 млн после того, как ушел из Google в 2014-м из-за сексуального скандала.

The New York Times ссылается на других руководителей Google и пишет, что у Рубина была внебрачная связь с одной из сотрудниц, которую он склонял к оральному сексу в 2013-м.

Позже, основатель Google Ларри Пейдж, якобы лично, попросил его о добровольном уходе в отставку. Вероятно, благодаря этому, инцидент удалось скрывать несколько лет.

Что говорят в Google?

Публикация вызвала негодование прежде всего у действующих сотрудников компании. Кроме заявлений гендиректора Сундара Пичаи о борьбе с подобными случаями, некоторые ключевые фигуры в Google также раскритиковали возможное укрывательство виновных.

“Отчет The New York Times о руководителе Google Энди Рубине и других бывших топ-менеджерах является сокрушающим. Насколько я верю в поддержку компании, в которой вы работаете, - настолько и необходимо озвучивать вещи, с которыми вы в корне не согласны”, - написала в Twitter одна из разработчиков Google Cанетта Танака Слоан.

News like the @nytimes report on @google's handling of Andy Rubin and other top execs is crushing. As much as I believe in supporting the company you work for, it's equally important to voice what you vehemently disagree with. We can do so much better https://t.co/PUNMQz9Y0T — Sanette Tanaka Sloan (@ssktanaka) October 26, 2018

Gizmodo сообщает, что этот вопрос также был вынесен на повестку дня во время встречи с главными руководителями на прошлой неделе.

“Несколько действий компании четко демонстрируют, что защита влиятельных насильников буквально и образно более ценны для компании, чем благосостояние их жертв. Какие конкретные решения будут предприняты, чтобы предотвратить это?”, - именно это обсуждали на встрече Google, по информации “присутствующих там людей”.

Что говорит обвиняемый?

Разведенный 55-летний разработчик Android Энди Рубин отрицает любые обвинения в свой адрес и говорит, что в материале The New York Times есть множество неточностей по поводу его работы в Google, и значительно преувеличена сумма выплат, которые он получил.

Рубин заявляет, что никогда не занимался сексом в гостиничном номере, вся подобная информация сфальсифицирована и является “частью кампании для его унижения во время развода и борьбы за опекунство".

“Я глубоко обеспокоен, что анонимные руководители из Google комментируют мою личную жизнь и искажают факты”, - написал он в Twitter.

1/2 The New York Times story contains numerous inaccuracies about my employment at Google and wild exaggerations about my compensation. Specifically, I never coerced a woman to have sex in a hotel room. These false allegations are part of a smear campaign — Andy Rubin (@Arubin) October 26, 2018

Вдобавок, журналисты указали, что Энди Рубин был одним из трех менеджеров, которых защищал Google за последние 10 лет. По их данным, корпорация выплачивала всем обвиненным миллионы долларов, а один из них даже оставался на высокооплачиваемой должности.

Напомним, за последний год было немало разоблачений старых историй с домогательствами (в частности, с кинопродюссером Харви Вайнштейном и актером Кевином Спейси). Не стала исключением и IT-сфера: одним из последних крупных скандалов в этой отрасли была отставка генерального директора Intel Брайана Кржанича несколько месяцев назад. Специалисты подтвердили, что у топ-менеджера, который провел всю свою карьеру в Intel, были интимные отношения с одним из сотрудников.

Еще более резонансными были секс-скандалы в Uber, которые также недавно привели к увольнению вице-президента компании Камерона Поэцшера.