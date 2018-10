Основной инстинкт. Все, что нужно знать о сексуальном скандале в Google

Журналисты Нью-Йорк Таймс откопали нового Харви Вайнштайна, на этот раз в IT-индустрии. Газета выяснила, что создатель Android Энди Рубин покинул Google в 2014-м не по своей воле. Его об этом попросил сам президент компании Ларри Пейдж после того, как узнал о сексуальных домогательствах Рубина к одной из сотрудниц.

Как уже писало НВ, калифорнийская IT-корпорация за два года уволила 48 сотрудников из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Гендиректор Google Сундар Пичаи заявлял, что компания принимает "все более жесткую линию" поведения относительно проступков сексуального характера и ни один из уволенных сотрудников, обвиняемых в домогательствах, не получил увольнительное пособие.

Но, журналисты The New York Times располагают другой информацией.

Согласно расследованию популярной американской газеты, один из создателей Android Энди Рубин получил $90 млн после того, как ушел из Google в 2014-м из-за сексуального скандала.

The New York Times ссылается на других руководителей Google и пишет, что у Рубина была внебрачная связь с одной из сотрудниц, которую он склонял к оральному сексу в 2013-м.

Позже, основатель Google Ларри Пейдж, якобы лично, попросил его о добровольном уходе в отставку. Вероятно, благодаря этому, инцидент удалось скрывать несколько лет.

Публикация вызвала негодование прежде всего у действующих сотрудников компании. Кроме заявлений гендиректора Сундара Пичаи о борьбе с подобными случаями, некоторые ключевые фигуры в Google также раскритиковали возможное укрывательство виновных.

“Отчет The New York Times о руководителе Google Энди Рубине и других бывших топ-менеджерах является сокрушающим. Насколько я верю в поддержку компании, в которой вы работаете, - настолько и необходимо озвучивать вещи, с которыми вы в корне не согласны”, - написала в Twitter одна из разработчиков Google Cанетта Танака Слоан.

News like the @nytimes report on @google's handling of Andy Rubin and other top execs is crushing. As much as I believe in supporting the company you work for, it's equally important to voice what you vehemently disagree with. We can do so much better https://t.co/PUNMQz9Y0T