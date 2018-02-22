Основатель WhatsApp вложил $50 млн в разработку безопасного мессенджера Signal

Брайан Актон, который построил WhatsApp вместе с Ян Кумом, вложил $50 млн в поддержку текущей разработки Signal.

Средства пойдут, в частности, на увеличение штата разработчиков приложения, пишет The Next Web.

Дело в том, что Signal, одна из первых служб обмена сообщениями, которая предлагала сквозное шифрование в значительной степени была разработана командой, которая на протяжении многих лет состояла из трех основных разработчиков. Теперь мессенджер попадает в руки соучредителя конкурирующего приложения.

В сообщении в блоге Мокси Марлинспик из Signal объяснила, что благодаря финансированию от Актона новообразованный Фонд Signal сможет увеличить команду разработчиков приложения, а также изменить видение программы. В свою очередь, Актон сказал: "Наше долгосрочное видение заключается в том, что фонд Signal будет предлагать несколько программных предложений".

В новом фонде Марлинспик возьмет на себя роль генерального директор, в то время как Актон, который оставил WhatsApp прошлой осенью, будет выполнять функции исполнительного председателя.

Ранее НВ сообщало, что компания Microsoft начала тестировать функцию сквозного шифрования в Skype для текста, звуковых сообщений и файлов. Отмечается, что новая система защиты на основе Signal Protocol была разработана создателями мессенджера Signal.