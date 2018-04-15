Opera прекращает работу собственного VPN-сервиса

Работа приложения Opera VPN для iOS и Android, которое помогает обходить блокировки и сохранять конфиденциальность в интернете, будет окончательно прекращена с 30 апреля. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Компания предложила пользователям перейти на платный сервис SurfEasy. Сейчас все пользователи Opera Gold имеют возможность получить бесплатную 1-годовую подписку на SurfEasy Ultra VPN. Те, кто не имеют премиальных аккаунтов Opera, смогут получить подписку на год со скидкой в ​​80%.

"Все мы здесь, в Opera VPN, включая Олафа (маскот компании – прим. ред.), искренне благодарны за вашу поддержку в течение последних нескольких лет и просим прощения за возможные неудобства. Мы знаем, что вы будете счастливы с SurfEasy, и мы знаем, что SurfEasy будет упорно работать над соблюдением конфиденциальности в интернете", – говорится в сообщении.

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

На фоне блокирования мессенджера приложение Opera VPN возглавило список самых популярных запросов в топе магазина App Store.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram планирует использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют от пользователей дополнительных действий.