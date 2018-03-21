Оно само. Русский ученый утверждает, что не знал, для чего будут использованы данные пользователей Facebook

Исследователь Александр Коган, который помог собрать информацию пользователей Facebook для Cambridge Analytica, утверждает, что он не думал, что данные будут использоваться для влияния на избирателей.

Коган объяснил, что представители Cambridge Analytica обратились к нему за консультацией, когда создавали проект по сбору новых данных, пишет Mashable.

Ученый признал, что он знал, что проект был "политическим", но, по его словам, "был не в курсе", что он будет использоваться для отслеживания информации об избирателях. Он добавил, что собранные данные не были полезны на индивидуальном уровне, но могли использоваться для определения тенденций или поведения среди определенной группы.

"Я узнал о Дональде Трампе, как и все остальные, в новостях", - сказал Коган журналистам CNN.

В общей сложности Коган предоставил компании Cambridge Analytica более 50 миллионов пользовательских профилей. Эту цифру подтверждает бывший сотрудник компании, также она встречается в переписке Cambridge Analytica. Около 30 миллионов из этих профилей содержали достаточно информации, включая данные о местонахождении, чтобы компания могла сопоставить пользователей с другими доступными записями и создать психографические профили.

В Facebook уверяют: компании и ее пользователям он сообщил лишь то, что информация собиралась для научных целей. Социальная сеть не проверяла, правда ли это. Коган отказался предоставить подробности происшедшего, ссылаясь на соглашения, подписанные с Facebook и Cambridge Analytica, однако подчеркнул, что его программа была "стандартным, рядовым приложением для Facebook".

Поскольку законодатели США и Великобритании уже изучают данные предполагаемых проступков, Психолог Александр Коган сказал коллегам из Кембриджского университета, что он "счастлив дать показания" о проекте.

Добавим, состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей.

Ранее НВ сообщало, что глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос покинет компанию в этом году. Причиной его ухода называют разногласия по поводу того, как справляться с распространением дезинформации в социальной сети. Решение об увольнении Стамоса было принято в 2017 году, но компания решила оставить его на должности до августа, чтобы сохранить лицо на фоне сообщений о злоупотреблениях Россией во время выборов в США в 2016 году.