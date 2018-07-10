Охрана, отмена. Скандальный законопроект 6688 об интернет-цензуре отозван

Депутат Иван Винник отзывает скандальный законопроект 6688, который, по словам экспертов, могли принять со дня на день.
Об этом сообщает Татьяна Кротова, координатор проектов и региональных подразделений ОО «Справа».
Напомним, что ЗП 6688 обязал провайдеров устанавливать оборудование для фильтрации трафика и требовал от них персонификации абонентов, разрешал досудебную блокировку сайтов. Депутаты пытались его принять под видом борьбы с кибератаками, хотя на самом деле речь шла о введении цензуры в Украине накануне выборов.
Эксперты встретили законопроект с критикой, так как он де факто вводил бы в в стране цензуру посерьезнее, чем в РФ, имел бы негативное влияние на национальную безопасность, а еще - скорость и стоимость интернета.
Также эксперты предполагают, что законопроект 6688 был написан под конкретных поставщиков оборудования с российскими корнями.
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