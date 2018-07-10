10 июля 2018, вторник

Охрана, отмена. Скандальный законопроект 6688 об интернет-цензуре отозван

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Об этом сообщает Татьяна Кротова, координатор проектов и региональных подразделений ГО «Справа»
Изображение: Егор Папышев

Об этом сообщает Татьяна Кротова, координатор проектов и региональных подразделений ГО «Справа»

Депутат Иван Винник отзывает скандальный законопроект 6688, который, по словам экспертов, могли принять со дня на день.

Об этом сообщает Татьяна Кротова, координатор проектов и региональных подразделений ОО «Справа».

Напомним, что ЗП 6688 обязал провайдеров устанавливать оборудование для фильтрации трафика и требовал от них персонификации абонентов, разрешал досудебную блокировку сайтов. Депутаты пытались его принять под видом борьбы с кибератаками, хотя на самом деле речь шла о введении цензуры в Украине накануне выборов.

Эксперты встретили законопроект с критикой, так как он де факто вводил бы в в стране цензуру посерьезнее, чем в РФ, имел бы негативное влияние на национальную безопасность, а еще - скорость и стоимость интернета.

Также эксперты предполагают, что законопроект 6688 был написан под конкретных поставщиков оборудования с российскими корнями.

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