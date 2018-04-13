Официально: московский суд постановил заблокировать Telegram в России

Судья Таганского суда Москвы Юлия Смолина удовлетворила иск Роскомнадзора и постановила заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Смолина разрешила начать блокировку немедленно - до вступления решения по иску в законную силу, сообщает Meduza.

Представителей Telegram на заседании 13 апреля не было, так как создатель мессенджера Павел Дуров запретил юристам участвовать в "откровенном фарсе". Тем не менее адвокаты отправили в суд ходатайство с просьбой перенести заседание, оно было отклонено. Рассмотрение иска по существу заняло 20 минут.

"Информация, распространяемая мессенджером Telegram, может представлять угрозу интересам РФ и жизням граждан", -заявила в Таганском суде Москвы представитель Роскомнадзора на заседании по блокировке мессенджера в России.

Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Блокировка Telegram связана с отказом мессенджера передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. В Telegram заявляли, что сделать это технически невозможно. За нарушение таким образом российского "закона Яровой" мессенджер ранее оштрафовали на 800 тысяч рублей.

"Представители мессенджера Telegram не предоставили ключей для расшифрования сообщений, а также сведений о невозможности исполнения требования о предоставлении ключей", - сообщила в суде представитель ФСБ.

В пятницу, 6 апреля, Роскомнадзор сообщил, что направил в суд иск о блокировке Telegram. Причиной подачи иска является то, что Telegram не исполнил требования закона о предоставлении ФСБ ключей для дешифровки сообщений.

2 апреля руководитель международной правозащитной группы Агора, которая представляет мессенджер в судах, Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что представители мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требования ФСБ неисполнимы.