Обновления браузера Chrome приведут к проблемам на сотнях сайтов и миллионах устройств

Компания Google усилит безопасность Chrome в следующем обновлении, но это может привести к непредвиденным последствиям для сотен сайтов.

Дело в том, что программа начнет блокировать сайты, которые содержат старые сертификаты Symantec, пишет Engadget.

Исследователь по безопасности Скотт Хельм обнаружил, что сотни из миллиона самых популярных сайтов используют старые сертификаты Symantec HTTPS, которым система перестанет доверять, когда 16 октября выйдет Chrome 70. В их числе есть Федеральный банк Индии, сайт правительства Тель-Авива, Social Science Research Network и другие.

Некоторые из сайтов, такие как Ferrari и Solidworks, были в списке, но недавно перешли на новые сертификаты и не должны столкнуться с проблемой. Обновление Chrome не будет блокировать сайты. Тем не менее, браузер будет выдавать предупреждения, которые будут раздражать и могут препятствовать работе.

Впрочем, в Google еще в прошлом году предупредили, что перестанут доверять некоторым сертификатам Symantec после обнаружения того, что охранная фирма неправильно выдавала учетные данные. Если компания не планирует переходить на более надежные сертификаты, она, вероятно, либо не знает о проблемах с безопасностью, либо просто откладывает оплату нового сертификата.

Кроме того, браузер Google Chrome в скором времени прекратит поддержку операционных систем Android 4.1 — 4.3 Jelly Bean. Наиболее старой версией операционной системы, которую будет поддерживать браузер, станет Android 4.4.

Устаревшие версии Android сейчас используются на 3,2% от общего числа гаджетов на базе этой ОС. Поскольку общее число устройств на этой операционной системе превышает миллиард, то Chrome может перестать работать на 32 миллионах устройств.