Обновление Google создало большую проблему для VPN-сервисов

Компания Google изменила свою сетевую архитектуру, чтобы запретить использование своих доменов для обхода блокировок.

Правила изменились во всех сервисах Google, это угрожает нарушить работу ряда антицензурных инструментов, включая Signal, GreatFire.org и Psiphon VPN, пишет The Verge.

Представитель Google сказал журналистам, что изменения были результатом давно запланированного обновления сети.

"Использование подставного домена никогда не было функционалом Google, но до последнего времени это работало из-за особенностей нашего программного обеспечения. Мы постоянно обновляем сеть и в рамках очередного дополнения отключили этот режим. Возвращать его в будущем мы не планируем", — заявил представитель Google.

Доменное право разрешало разработчикам использовать Google в качестве прокси-сервера, перенаправляя трафик на свои собственные серверы через домен Google.com. Это особенно важно для уклонения от цензуры на государственном уровне, которая может попытаться заблокировать весь трафик. До тех пор, пока служба использует доменное фронтование, все запросы данных внутри страны направляются в Google.com.

Группы защиты цифровых прав уже призывают Google пересмотреть этот шаг.

"Разрешение подставного домена означало, что потенциально миллионы людей смогли получить более свободный интернет и пользоваться своими правами человека. Мы настоятельно призываем Google помнить о своей приверженности правам человека и свободе интернета", - сказал Натан Уайт из группы Access Now.

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