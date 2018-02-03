Гигабайты в облаке. Четыре лучших облачных сервиса для хранения данных

Освободить место на смартфоне, синхронизировать рабочие документы, расшарить для друзей фотоальбом и передать большие файлы. НВ собрало и сравнило функционал самых популярных пользовательских облачных сервисов.

Облачные хранилища решают проблему удобной и быстрой синхронизации информации на всех устройствах одного или нескольких пользователей. Будь то смартфон, домашний или рабочий компьютер вы всегда имеете доступ к фотографиям, проектам и файлам.

Пользуясь смартфоном, очень удобно "слить в облако" отснятые фотографии и видео, чтобы освободить на нем место для новых снимков. Облачные сервисы позволяют синхронизировать не только "традиционные" файлы, но и заметки, календари, контакты, почту, превращая ваши гаджеты в одну связку со всей необходимой информацией, доступной из любого уголка планеты (где есть интернет).

Я специально исключил из списка iCloud, потому что рассматриваю только те сервисы, которые доступны всем, а не только пользователям Apple.

Google Диск

Платформа: Android, IOS.

Один из самых надежных и удобных сервисов для хранения информации в облаке. В бесплатной версии пользователю доступны 15 Гб диска и удобные приложения для Android и IOS. Если у вас есть аккаунт Google то дополнительная регистрация на сервисе не нужна. В Google Диск есть удобные поиск, поле "Быстрый доступ" с последними добавленными или измененными файлами, поле с папками и файлами.

Самым большим преимуществом Google Диска я считаю его совместимость с другими сервисами компании: документами (их можно редактировать, даже нескольким пользователям одновременно), календарями, почтой, фотографиями. К слову, Google дает неограниченное хранилище для фотографий при условии, что вы будете сохранять их в среднем качестве, что для смартфона очень хороший компромисс.

Если 15 Гб вам мало, то можно докупить еще, 100 Гб будет стоить 460 гривен в год, и 1 Тб 2300 гривен в год.

Плюсы: бесплатно, безлимитное хранилище для фотографий, поддержка других сервисов Google.

Минусы: отсутствует приложение для синхронизации с ПК.

Dropbox

Платформа: Android, IOS, Windows (десктоп)

Dropbox изначально позиционировал себя как файлообменник (залил отправил и удалил) и с этими функциями он справляется на отлично. Сейчас сервис предлагает бесплатно 2 Гб облачного хранилища с возможностью расширить его до 16 Гб, приглашая друзей или выполняя задания, наример, установить его официальное приложение. 1 ТБ в год стоит 2800 гривен.

У Dropbox нет собственного облачного пакета програм для работы с офисными документами, но он предлагает использовать для этого Microsoft Office Online. Зато у него есть надстройка для Facebook, которая позволяет передавать файлы Dropbox через Messenger не выходя из приложения.

Плюсы: надстройка для Facebook, синхронизация с ПК,

Минусы: маленький объем диска в бесплатной версии.

MEGA

Платформа: Android, IOS, Windows (десктоп)

Облачный сервис с огромным по сравнению с выше перечисленными конкурентами бесплатным объемом хранилища - целых 50 Гб. У MEGA есть мобильные приложения для Android, IOS и программа для синхронизации папок с ПК.

Сервис шифрует все данные с помощью ключа, который невозможно изменить или восстановить поэтому при его потере все данные тоже будут потеряны.

У сервиса есть ограничение на передачу данных, которое достаточно сложно исчерпать и легко увеличить выполнив несколько задания (установить мобильное приложение, пригласить друга).

Плюсы: большой бесплатный объем памяти 50 Гб, синхронизация с ПК.

Минусы: ограничение трафика передачи, отсутствует офисный пакет.

OneDrive

Сервис от компании Microsoft предлагает своим пользователям 5 Гб бесплатного дискового пространства, с поддержкой облачного офиса и приложениями для десктопа, Andriod и IOS. Главное преимущество OneDrive перед конкурентами это дешевые премиум-планы 66 гривен/месяц за 50 Гб и 1400грн/год за 1 Тб. Программа для синхронизации предустановлена в Windows 10, пользователям других ОС прийдется ее устанавливать самостоятельно.

В довесок к терабайтному плану Microsoft дарит лицензионный офисный пакет для ПК. Также в нем доступны временные ссылки на общие файлы, что частично защищает их в случае попадания ссылки в открытый доступ.

Плюсы: самая выгодная стоимость 1 Тб хранилища, интегрированный офисный пакет, временные ссылки на общие файлы.

Минусы: мало бесплатного хранилища.