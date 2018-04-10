NVIDIA прекращает поддержку старых видеокарт

Компания NVIDIA объявила о полном прекращении поддержки 32-битных OS и старого "железа" в этом месяце.

Компания остановит поддержку драйверов GeForce GPU "в конце апреля", а это означает, что пользователи потеряют доступ к новым возможностям GeForce Experience, пишет Engadget.

NVIDIA сообщила о прекращении поддержки видеокарт на базе архитектуры Fermi. В основном это решения 400-й и 500-й линеек GeForce. После апреля 2018 года обновления драйверов будут выпускаться только для видеокарт на базе Kepler, Maxwell и Pascal.

С апреля этого года NVIDIA будет выпускать обновления драйверов Game Ready и программного обеспечения GeForce Experience исключительно под 64-битные операционные системы.

В список операционных систем, которых коснется новшество, входят Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8/8.1, Microsoft Windows 10, Linux и FreeBSD. NVIDIA планирует обеспечить поддержку на случай критических ошибок безопасности до января 2019 года.

Отметим, что согласно статистике Steam, менее 2% всех Windows-пользователей популярной игровой платформы отдают свое предпочтение 32-битной версии операционной системы. Таким образом, для большинства отказ от поддержки старых ОС пройдет незамеченным.