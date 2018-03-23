Ну а кто еще? Россия обвинила украинских хакеров в DDoS-атаке

Российские военные сообщили о массированной DDoS-атаке на сайт Минобороны в ходе финального голосования по выбору названий для оружия.

Атака якобы проходила с трех направлений, в том числе и из Украины, сообщает российский Интерфакс.

"Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDOS-атаки были нейтрализованы. Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы (страна установлена), североамериканского континента и Украины", - заявил представитель военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заявили, что в течение последнего дня голосования на официальный сайт Минобороны было совершено семь DDoS-атак. Из них в течение дня - пять средней интенсивности и две наиболее мощных с 19:00 до 20:00 - в последний час голосования.

"В последние минуты голосования пиковое количество обращений к сайту - десятки тысяч в секунду. Еще более 600 тысяч посетителей со всего мира наблюдали за результатами голосования в последний час в режиме реального времени", - сообщили в военном ведомстве.

По итогам голосования среди названий боевого лазерного комплекса победил "Пересвет". Названием крылатой ракеты с малогабаритной ядерной установкой пользователи выбрали "Буревестник". Наибольшее число голосов среди названий беспилотного подводного аппарата получил "Посейдон".

1 марта президент России Владимир Путин решил переплюнуть знаменитую "кузькину мать" Никиты Хрущева и напугать Запад новым сверхоружием. Выступая перед Федеральным собранием РФ, Владимир Путин объявил об испытаниях новых межконтинентальных ракет. Президент РФ, в частности, анонсировал крылатую ракету с ядерной установкой.

Ранее НВ сообщало, что российские хакеры атаковали сеть правительства Германии. Следы проникновения в сеть были обнаружены в декабре 2017 года. Существует подозрение, что хакерская атака продолжалась год.