Новый российский государственный мессенджер взломали за три минуты

Аккаунт в новом мессенджере Диалог М, разработанном компанией Крымтехнологии, которая принадлежит российским оккупационным властям, взломали за три минуты. Об этом сообщает Lenta.ru.

Пользователь портала TJ Артем Леготин протестировал браузерную версию мессенджера и выяснил, что взломать чей-либо аккаунт можно с помощью уязвимости в системе авторизации. Пользователь представил подробное описание уязвимости, а также сообщил, что на получение доступа к любому профилю тратится всего 3-4 минуты.

Диалог М был представлен разработчиками в качестве альтернативы приложениям иностранных компаний, среди которых Telegram. О старте публичного тестирования мессенджера было объявлено 14 апреля.

Напомним, 13 апреля московский суд принял решение заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Ранее сообщалось, что мессенджер Telegram планирует использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют от пользователей дополнительных действий.