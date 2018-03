Новый поворот. Facebook обвинили в сборе данных звонков и SMS с телефонов без разрешения

Социальная сеть Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook уверяют, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение, пишет TechCrunch.

Новый скандал начался с того, что новозеландский программист Дилан Маккей обнаружил свои данные годичной давности, включая полные журналы входящих и исходящих вызовов и SMS-сообщений, в архиве, который он загрузил из соцсети Facebook. Сообщение Маккея о находке в Twitter вызвало оживленное обсуждение на тему конфиденциальности.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD