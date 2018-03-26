Новый поворот. Facebook обвинили в сборе данных звонков и SMS с телефонов без разрешения

Социальная сеть Facebook якобы тайно собирает данные владельцев Android-устройств об их звонках и SMS-переписке.

Представители Facebook уверяют, что действительно собирают эту информацию, но только от тех пользователей, которые дали разрешение, пишет TechCrunch.

Новый скандал начался с того, что новозеландский программист Дилан Маккей обнаружил свои данные годичной давности, включая полные журналы входящих и исходящих вызовов и SMS-сообщений, в архиве, который он загрузил из соцсети Facebook. Сообщение Маккея о находке в Twitter вызвало оживленное обсуждение на тему конфиденциальности.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 березня 2018 р.

Вскоре об аналогичных случаях сообщили другие пользователи. Редактор издания Ars Technica Шон Галлахер также проверил информацию и обнаружил, что компания собирала данные о его звонках и SMS в 2015 и 2016 годах, когда он пользовался смартфонами на Android.

"В моем случае, обзор моих данных Google Play подтверждает, что Messenger никогда не был установлен на устройствах Android, которые я использовал. Facebook был установлен на планшете Nexus, который я использовал, и на Blackphone 2 в 2015 году, и никогда не было явного сообщения, которое бы запрашивало доступ к телефонным и SMS-данным. Тем не менее, есть данные вызовов с конца 2015 года до конца 2016 года, когда я переустановил операционную систему на Blackphone 2 и уничтожил все приложения", - написал Шон Галлахер.

В Facebook уже отреагировали на обвинения. По мнению представителей компании, сбор таких данных - важная часть функционала приложений.

"Важная часть приложений и служб, помогающие вам поддерживать связь, — упрощение поиска людей, с которыми вы хотите связаться. Когда вы впервые входите в службу обмена сообщениями или в социальное приложение, оно, обычно, загружает информацию о ваших контактах", — говорит представитель Facebook.

По мнению журналистов, несмотря на то, что на экранах выбора утверждают, что предоставление разрешения будет "постоянно загружать информацию" о контактах и ​​истории вызовов, можно утверждать, что многие пользователи не понимают, что это значит, и что вместо того, чтобы говорить "это позволяет друзьям найти друг друга в Facebook и помогает нам создавать лучший опыт для всех", Facebook должен давать более подробную информацию о том, что именно будет записано и почему.

Пользователи, которые не хотят, чтобы Facebook сохранял или постоянно загружал их контакты на свой сервер, могут отключить функцию непрерывной загрузки в приложении Messenger. Данное изменение также удалит все ранее загруженные контакты.

Вокруг социальной сети Facebook вспыхнул самый грандиозный в истории скандал. Данные 50 млн пользователей соцсети были переданы третьей стороне – компании Cambridge Analytica, которая помогала в президентской кампании Дональду Трампу.

На фоне скандала капитализация Facebook сократилась на 58 миллиардов долларов.