Новая версия браузера Google Chrome будет блокировать автовоспроизведение видео со звуком

Начиная с версии Chrome 66 популярный браузер будет полностью блокировать автовоспроизведение видео с включенным звуком.

Браузер будет запускать такие ролики автоматически, только если звук не воспроизводится по умолчанию, пишет The Verge.

Программа также может запустить ролик, если пользователь начнет взаимодействие с сайтом, либо сайт до этого был посещен и пользователь продемонстрировал интерес к его медиаконтенту.

Эти изменения были первоначально запланированы для версии Chrome 64, которая появилась в январе 2018. Google отложил дополнительные изменения автовоспроизведения до версии Chrome 66, но теперь они появляются в бета-каналах Chrome перед публичным выпуском в следующем месяце. Дополнительные шаги Google означают, что видеоролики с автовоспроизведением из ваших динамиков должны уйти в прошлое.

Наряду с новыми ограничениями по автовоспроизведению видео, Chrome 66 будет также отображать предупреждения о сбоях, вызванные программным обеспечением сторонних расширений.

Ранее НВ сообщало, что Google начал блокировать навязчивые рекламные объявления и всплывающие окна в браузере Chrome, оставляя себя без части доходов от рекламы. Новая функция доступна начиная с 64 версии популярного браузера. Как уверяют разработчики, рекламный блокиратор Google остановит некоторые типы особо раздражающих объявлений и разрешит обычную рекламу.