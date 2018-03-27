Nissan использует старые аккумуляторы от Leaf для освещения улиц

Японский автопроизводитель нашел применение батареям от своих автомобилей, которые отслужили свой срок.

Компания Nissan начала программу по использованию старых литиевых аккумуляторов для уличного освещения. По данным Engadget, бэушные батареи устанавливаются вместе с солнечными панелями. Которые заряжают аккумуляторы днем, а потом накопленная энергия используется для освещения улиц.

Nissan запустила испытания этой программы в Нами в рамках восстановления этого города после землетрясения и цунами 2011 года. Компания намерена установить подобные комбинированные фонари в этом населенном пункте до конца 2018 года. Их особенность в том, что эти устройства вообще не требуют кабелей и подключения к электросети.

Японский автопроизводитель давно начал экспериментировать со старыми батареями от электрокаров. Один из способов - установка в жилых домах, оборудованных солнечными и ветрогенераторами. Автомобильные аккумуляторы должны были обеспечивать электропитание ночью или при отключении тока.

Другой вариант - использование б/у батарей в "умных кабинах", в которых можно было бы зарядить смартфоны и другие переносные гаджеты. Самый экзотический способ вообще очень похож на сюжет мультфильма Корпорация монстров. Nissan предложила аккумулировать энергию на детских площадках во время игр, а затем использовать ее для освещения парков.