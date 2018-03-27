Nissan использует старые аккумуляторы от Leaf для освещения улиц

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Инженеры Nissan придумали, как использовать старые аккумуляторы от электромобилей для освещения улиц
Фото: Nissan

Инженеры Nissan придумали, как использовать старые аккумуляторы от электромобилей для освещения улиц

Японский автопроизводитель нашел применение батареям от своих автомобилей, которые отслужили свой срок.

Компания Nissan начала программу по использованию старых литиевых аккумуляторов для уличного освещения. По данным Engadget, бэушные батареи устанавливаются вместе с солнечными панелями. Которые заряжают аккумуляторы днем, а потом накопленная энергия используется для освещения улиц.

Nissan запустила испытания этой программы в Нами в рамках восстановления этого города после землетрясения и цунами 2011 года. Компания намерена установить подобные комбинированные фонари в этом населенном пункте до конца 2018 года. Их особенность в том, что эти устройства вообще не требуют кабелей и подключения к электросети.

Японский автопроизводитель давно начал экспериментировать со старыми батареями от электрокаров. Один из способов - установка в жилых домах, оборудованных солнечными и ветрогенераторами. Автомобильные аккумуляторы должны были обеспечивать электропитание ночью или при отключении тока.

Другой вариант - использование б/у батарей в "умных кабинах", в которых можно было бы зарядить смартфоны и другие переносные гаджеты. Самый экзотический способ вообще очень похож на сюжет мультфильма Корпорация монстров. Nissan предложила аккумулировать энергию на детских площадках во время игр, а затем использовать ее для освещения парков.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове