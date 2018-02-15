Никакой слежки. Instagram будет оповещать пользователей о скриншотах их "историй"

Соцсеть Instagram скоро начнет оповещать авторов, когда кто-либо попытается сделать скриншот опубликованной ими "истории".

Новая функция находится пока на стадии тестирования для небольшого числа пользователей в США, пишет The Next Web.

Пользователи, которые сделали снимок экрана, будет помечаться звездообразным значком в списке людей, просмотревших пост. При этом прямое оповещение о времени скриншота авторы публикации получать не будут.

При первой попытке сделать скриншот чужой истории желающий также получит уведомление. В нем Instagram предупредит, что такие действия станут известны автору истории. Новая функция предупреждения уже работает, но не для всех пользователей.

Интересно, что пока нововведение достаточно легко обойти: чтобы сделать это, перед созданием скриншота достаточно включить "Режим полета" на смартфоне. Впрочем, неясно, останется ли такая возможность в финальном релизе.

Добавим, что сейчас подобная функция реализована в личных сообщениях Instargam: собеседник получает уведомление о любом скриншоте, сделанном в директе, кроме тех, которые были сделаны при использовании "режима полета".

В январе 2018 года НВ сообщало, что команда фотосервиса Instagram запустила новую функцию — в приложениях под iOS и Android начал отображаться статус активности пользователей. Новая опция "Показывать статус активности" включена по умолчанию внутри настроек Instagram. Теперь люди, с которыми вы ранее переписывались, могут увидеть, когда вы в последний раз использовали приложение.