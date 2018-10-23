Злой, плохой, хороший. Как Илон Маск чуть не купил Fortnine и снова стал любимцем интернета

После серии скандалов в Twitter, Илон Маск возвратился к обыденным словесным перепалкам в соцсети, за которые его так любят пользователи. На этот раз досталось разработчикам популярной компьютерной игры Fortnine.

Очередную сагу в Twitter вызвал прикрепленный скриншот, в котором неизвестное СМИ заявляет, что Илон Маск купил видеоигру Fortnine и удалил ее для того, чтобы “спасти детей от вечной девственности”.

Представители Fortnine ответили незамедлительно, и закинули Маску в ответ, что целая декада на строительство человеческой базы на Марсе - это слишком долго, дескать, можно начать работу уже сейчас.

Илон же снова подстебнул разработчиков видеоигры, тонко указав, что “реальность сложнее”.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS October 19, 2018

После этого началась настоящая вакханалия, и все, кому не лень, посчитали нужным высказаться и блеснуть своим чувством юмора в сложившейся ситуации.

Одну из наиболее интересных дуэлей устроил пользователь Fortnine Myth. Игрок написал: “Извините, мистер Маск, но, я считаю важным то, что я потерял девственность после игры в Fortnine. Просто говорю вам об этом”.

Сатирические репризы у Илона Маска возникают еще быстрее, чем его ракеты летят в космос, поэтому он тут же написал, что “онлайн не считается”.

Excuse me Mr.Musk but I think its important for me to state that I actually lost my virginity after playing Fortnite.



just sayin >_> October 19, 2018

Это уже не первый раз, когда Маск общается с официальными аккаунтами различных медиапродуктов. Одними из наиболее популярных в Twitter являются диалоги Илона с создателями мультсериала “Рик и Морти”.

Там, в частности, они обсуждают сингулярность, путешествия по другим вселенным, создателей миров, бета-версии других жизней и многое другое.

Стоит напомнить, что за последние полгода, записи в Twitter главного изобретателя современности Илона Маска принесли ему немало хлопот. То, за что публика так любила создателя Tesla и SpaceX, сыграло с ним злую шутку - Маск переборщил с открытой иронией и вмиг превратился в антигероя, назвав педофилом дайвера, который спасал детей в Тайланде.

Все бы ничего, и у предпринимателя-миллиардера даже не слетела корона извиниться перед 63-летним британским ныряльщиком, но за этим следовала еще более грубая ошибка: Илон Маск решил поиграть с Комиссией по ценным бумагам США и всем акционерами своей компании.

После громкого заявления о выкупе Tesla у инвесторов, власти начали расследование манипуляций ценными бумагами, что привело к отстранению Маска с должности председателя совета директоров на три года и штрафу в $40 млн.

НВ уже рассматривало версии о том, почему Маск умышленно гробит свою компанию необоснованными заявлениями в Twitter: то ли ему надоело рулить автопроизводством, то ли 47-летний гений и вправду начал сходить с ума, то ли, банально, таков характер авантюриста, и никаким его действиям не стоит искать логических объяснений.