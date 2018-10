Злой, плохой, хороший. Как Илон Маск чуть не купил Fortnine и снова стал любимцем интернета

После серии скандалов в Twitter, Илон Маск возвратился к обыденным словесным перепалкам в соцсети, за которые его так любят пользователи. На этот раз досталось разработчикам популярной компьютерной игры Fortnine.

Очередную сагу в Twitter вызвал прикрепленный скриншот, в котором неизвестное СМИ заявляет, что Илон Маск купил видеоигру Fortnine и удалил ее для того, чтобы “спасти детей от вечной девственности”.

Представители Fortnine ответили незамедлительно, и закинули Маску в ответ, что целая декада на строительство человеческой базы на Марсе - это слишком долго, дескать, можно начать работу уже сейчас.

Илон же снова подстебнул разработчиков видеоигры, тонко указав, что “реальность сложнее”.

Had to been done ur welcome pic.twitter.com/7jT0f9lqIS

После этого началась настоящая вакханалия, и все, кому не лень, посчитали нужным высказаться и блеснуть своим чувством юмора в сложившейся ситуации.

Одну из наиболее интересных дуэлей устроил пользователь Fortnine Myth. Игрок написал: “Извините, мистер Маск, но, я считаю важным то, что я потерял девственность после игры в Fortnine. Просто говорю вам об этом”.

Сатирические репризы у Илона Маска возникают еще быстрее, чем его ракеты летят в космос, поэтому он тут же написал, что “онлайн не считается”.

Excuse me Mr.Musk but I think its important for me to state that I actually lost my virginity after playing Fortnite.



just sayin >_>