Неудобно получилось. Соцсеть Instagram раскрыла пароли некоторых пользователей

Представители Instagram уведомили некоторых пользователей о новом недостатке безопасности, который мог случайно раскрыть их пароли.

Пароли пользователей отображались в адресной строке на странице сервиса "Download Your Data", пишет The Information.

По иронии судьбы, новый сервис, который запустили в апреле 2018 года, был предназначен для того, чтобы пользователи могли видеть, сколько их персональных данных было собрано на сайте. Download Your Data позволяет пользователям загружать все их данные, которые есть в Instagram, для соответствия новым европейским правилам конфиденциальности данных.

В настоящее время масштаб проблемы неясен, однако, по словам представителей Instagram, инцидент затронул небольшое число пользователей. В компании также отметили, что проблема уже решена, и порекомендовали пострадавшим очистить историю браузера.

В Instagram говорят, что пароли не "светились" нигде, кроме URL-адреса браузера для загрузки данных. То есть другие люди могли увидеть пароль, если они каким-то образом получали доступ к истории просмотра браузера.

Социальная сеть Instagram представила инструмент Download Your Data в апреле текущего года в целях соответствия требованиям Общего регламента по защите данных (GDPR), но сервис доступен не только пользователям в ЕС, но и в других странах. После отправки запроса Instagram в течение 48 часов предоставляет полную информацию о том, что пользователь публиковал в сервисе, и какие данные собирает компания.