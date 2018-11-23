Неожиданно. Google тестирует новую операционную систему на смартфоне Honor Play

В качестве тестового стенда для ОС Fuchsia, новой операционной системы Google для всех видов устройств будет использоваться модель Honor Play на процессоре Kirin 970.

В одном из комментариев к коду указано, что инженер смог загрузить на устройство ядро ​​Zircon, пишет 9to5google.com.

Инженеры Huawei с прошлого года участвуют в разработке Fuchsia, но о тестировании кода на реальных устройствах до сих пор речи не шло. В данный момент стоит задача добиться стабильной работы операционной системы в связке с мобильной платформой Kirin 970, начиная с модели Honor Play.

Таким образом, Huawei Honor Play - первое потребительское устройство на Android, которое будет проверено на Fuchsia, а Huawei - первая компания за пределами Google, которая настолько масштабно работает над новым проектом с открытым исходным кодом.

Honor Play - это последний игровой телефон Huawei, он является одним из многих телефонов, которые компания выпустила на базе процессора Kirin 970. Поскольку гаджеты имеют общую базу, некоторые из этих других устройств также могут стать совместимыми с Fuchsia в будущем. Среди этих смартфонов: Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei P20, Huawei P20 Pro и некоторые другие.

К сожалению, из-за политических проблем многие из этих устройств, в том числе Honor Play, недоступны для продажи в Соединенных Штатах, что может вызвать определенные проблемы при тестировании новой ОС.

Добавим, Fuchsia — это операционная система реального времени (ОСРВ), разрабатываемая компанией Google. Впервые она была обнаружена на GitHub в августе 2016 года, до каких-либо официальных объявлений со стороны Google. В отличие от предыдущих развиваемых Google операционных систем, таких как Chrome OS и Android, которые основаны на ядре Linux, Fuchsia базируется на новом микроядре под названием Zircon.

Предполагается возможность работы Fuchsia на универсальных устройствах, от встроенных систем до смартфонов, планшетов и персональных компьютеров. В январе 2018 года Google опубликовала код Fuchsia OS. Система стала доступной для установки и запуска.