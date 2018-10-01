Немножко уволили. Все, что нужно знать об уходе Илона Маска из совета директоров Tesla

На выходных стало известно о том, что Илон Маск покинет пост председателя совета директоров компании Tesla. По сути - из-за того знаменитого твита о том, что он хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить ее акции. НВ разобралось в том, что случилось и чем это чревато для Маска.

Что случилось?

В субботу, 29 сентября, американская Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что глава Tesla Илон Маск в ближайшее время покинет пост председателя совета директоров компании-автопроизводителя.

Согласно заявлению SEC, Маск должен покинуть свой пост в течение 45 дней после публикации документа. И он не имеет права вновь выдвигаться на него в течение ближайших трех лет.

Также, SEC оштрафовала Tesla и Маска на $40 млн. Половину заплатит компания, а половину - лично Маск.

Почему это произошло?

Все дело в августовском демарше Маска.

В начале августа, используя свой традиционный инструмент для коммуникаций с миром - Twitter - Маск заявил, что хочет сделать Tesla частной компанией. И готов выкупить ее акции по $420 за штуку (дороже рыночной цены). Позже появилась информация о том, что средства на выкуп акций Маску предоставит некий инвестиционный фонд из Саудовской Аравии.

В сети тут же появились шутки о том, что нефтяные магнаты хотят выкупить Tesla, чтобы похоронить ее и дальше держать мир на бензиновой игле.

Однако в последующие недели информация о саудовцах была опровергнута. И Маск тоже "включил заднюю".

Об истории скорее всего вскоре забыли бы все, кроме фанатов Маска, искренне восхищающихся его чудачествами, но в США есть весьма влиятельная и внимательная организация, призванная защищать права инвесторов - Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Она, по сути, обвинила Маска в мошенничестве, усмотрев в его твитах попытки манипуляции курсом акций компании.

Расследование было молниеносным, по крайней мере, по украинским меркам, где разного рода бюрократические процедуры могут тянуться годами. 29 сентября SEC заявила о том, что с Маском и Tesla достигнуто мировое досудебное соглашение. Маск покинет свой пост. Также будет выплачен штраф.

В совет директоров Tesla войдут два независимых топ-менеджера. Также будет создан комитет независимых директоров при совете, а в отношении самого Маска будут применены «дополнительные меры контроля». Иными словами, совет директоров компании будет следить за публичными заявлениями Маска. Вероятно, теперь Маск будет меньше твитить.

Что это значит для Маска и Tesla?

Тут может быть два разных взгляда.

Поклонники Маска уверены, что последствия будут символическими. Сумма штрафов ничтожна как для Tesla, так и лично для Маска.

Тот факт, что он покинет пост председателя совета директоров, тоже, по их мнению, не особо важен. Маск остается исполнительным директором компании. Ну а слухи о том, что он будет снижать свою занятость в Tesla и так давно ходили. Мол, Маск не может разрываться между двумя компаниями, а SpaceX требует все больше внимания.

Люди с менее трогательным отношением к Маску выражают больший скепсис.

Многие эксперты отмечают, что Маск заигрался и все чаще отрывается от реальности. Достаточно вспомнить его неудачную шутку в адрес британского дайвера во время спасательной операции в Таиланде. Речь шла о детях, запертых в пещере, Маск предложил правительству Таиланда свою помощь, но его фантастическая подводная лодка оказалась невостребованной. Реакция Маска на такое отношение к себе превзошла все ожидания.

Чудачества Маска могут свидетельствовать как о его неспособности справляться с хроническим стрессом, который вызван колоссальной загрузкой, так и с какими-то психическими отклонениями. И если второе все же маловероятно, то первого все равно достаточно, чтобы всерьез опасаться, что Маск не в состоянии долго продолжать эффективно руководить сразу двумя крупными технологическими компаниями, утверждают скептики.

Что будет дальше?

Если Маск в дальнейшем не будет позволять себе такие твиты, то с инцидент с SEC можно считать исчерпанным.

На непосредственную деятельность Tesla случившееся мало повлияет, поскольку Маск все равно останется у руля. Если среди ключевых инвесторов и остальных членов совета директоров нет разногласий о будущем компании, то на ближайшие три года пост председателя просто формально займет кто-то другой.

А Маск сможет вернуться к этой должности по истечению трех лет.

В таком случае историю запомнят как курьез сродни увольнению Стива Джобса из созданной им же компании Apple в 1980-х.

Однако, не исключен и другой сценарий, который пока представляется маловероятным. Он сводится к тому, что инвесторы могут полностью вытеснить Маска из компании. В ближайшее время все будет зависеть от того, будет ли налажен серийный выпуск Model 3, как пойдут дела с тягачом Tesla Semi и т.д., заключают скептики.

На закуску

Изначально SEC требовала, чтобы Маск вообще покинул Tesla, а также - чтобы ему было запрещено занимать руководящие должности в публичных компаниях.

Маск пошел на сделку, чтобы спасти свое будущее в Tesla и SpaceX.

Некоторые американские СМИ писали, что изначально Маск отвергал любые сделки, поскольку считал себя невиновным и утверждал, что сделка такого рода была бы предательством его жизненных принципов. Поэтому никто из окружения Маска до последнего момента не был уверен в том, что он подпишет соглашение с SEC. Однако, в конечном счете, это все таки случилось. Маск предпочел поступиться принципами, чтобы у него не отобрали дело всей его жизни.

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