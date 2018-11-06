06 ноября 2018, вторник

Недолго музыка играла. Рыночная капитализация Apple упала ниже $1 трлн

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Капитализация Apple упала ниже одного триллиона долларов

Капитализация Apple упала ниже одного триллиона долларов

Apple - первая компания, достигшая уровня капитализации в $1 триллион, недолго продержалась в таком статусе. Показатели компании в последнем квартале и прогнозы на следующий квартал разочаровали инвесторов, сообщает Mashable.

В четвертом финансовом квартале 2017-2018 года Apple увеличила чистую прибыль на 41%, а выручку – на 20%. Результаты сами по себе впечатляют. Но прогнозы на текущий квартал, который обычно является для Apple самым прибыльным из-за предрождественского пика продаж, разочаровали инвесторов. Котировки акций компании упали 1 ноября на 6,5%, и продолжили падение в последующие дни.

По сообщению финансового портала MarketWatch, 5 ноября акции Apple пережили самое сильное падение за последние два года. А общая капитализация упала ниже психологической отметки $1 триллион.

"Контрольным выстрелом" стали новости о снижении отгрузок в торговые каналы iPhone XR - самой "бюджетной" из трех новинок, которые Apple представила этой осенью.

В СМИ появилась информация о том, что Apple скорректировала планы по производству модели в сторону уменьшения. Между тем, именно XR являлся потенциальным "драйвером продаж" для Apple в этом и следующем году, поскольку две другие модели - XS и XS Max - имеют ценник выше $1 тыс.

Также Apple заявила, что больше не будет публиковать детальную статистику продаж iPhone. Это насторожило экспертов рынка. Некоторые из них предполагают, что Apple таким образом надеется замаскировать низкий спрос на новые модели и продолжение производства старых "хитов".

 

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