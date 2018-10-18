Нечего смотреть. Траффик Pornhub вырос на 21% из-за аварийного отключения YouTube

Аккурат во время ошибки сервера YouTube, в США заметно выросло количество пользователей Pornhub. Разработчики порносайта говорят, что увеличение траффика не связано с нерабочим YouTube.

"Рост трафика Pornhub во время отключения YouTube, возможно, отвечает на вопрос, что смотрят американцы, когда они не могут включить старый рестлинг или клипы Beyoncé", - пишет издание Mashable.

Cогласно статистике порносайта, во вторник, 16 октября, с 20:00 по 22:00 прирост любителей видео для взрослых составил 21% (добавились миллионы зрителей).

Приблизительно в это же время произошло аварийное отключение популярного видеохостинга YouTube.

Команда разработчиков порносайта пишет, что это традиционное вечернее увеличение с пиком в 22:00. Хотя, на втором месте в рейтинге запросов Pornhub в этот день был YouTube (+183%), а на первом - также популярный на YouTube жанр ASMR (+201%).

Как ранее писало НВ, в ночь на среду 17 января (по Киеву), в работе стримингового сервиса YouTube произошел сбой.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах в работе YouTube, YouTube TV and YouTube Music. Мы работаем над решением данной проблемы и сообщим вам, когда сайт заработает", - заявили в YouTube.