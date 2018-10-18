18 октября 2018, четверг

Нечего смотреть. Траффик Pornhub вырос на 21% из-за аварийного отключения YouTube

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Траффик популярного порносайта вырос из-за нерабочего YouTube

Траффик популярного порносайта вырос из-за нерабочего YouTube

Аккурат во время ошибки сервера YouTube, в США заметно выросло количество пользователей Pornhub. Разработчики порносайта говорят, что увеличение траффика не связано с нерабочим YouTube.   

"Рост трафика Pornhub во время отключения YouTube, возможно, отвечает на вопрос, что смотрят американцы, когда они не могут включить старый рестлинг или клипы Beyoncé", - пишет издание Mashable. 

Cогласно статистике порносайта, во вторник, 16 октября, с 20:00 по 22:00 прирост любителей видео для взрослых составил 21% (добавились миллионы зрителей).

Приблизительно в это же время произошло аварийное отключение популярного видеохостинга YouTube.

Команда разработчиков порносайта пишет, что это традиционное вечернее увеличение с пиком в 22:00. Хотя, на втором месте в рейтинге запросов Pornhub в этот день был YouTube (+183%), а на первом - также популярный на YouTube жанр ASMR (+201%).

Как ранее писало НВ, в ночь на среду 17 января (по Киеву), в работе стримингового сервиса YouTube произошел сбой.

"Спасибо за ваши сообщения о проблемах в работе YouTube, YouTube TV and YouTube Music. Мы работаем над решением данной проблемы и сообщим вам, когда сайт заработает", - заявили в YouTube.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

IT-индустрия ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове