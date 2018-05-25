Не взлетел. Создатель Android продает бренд смартфонов Essential - СМИ

Создатель Android Энди Рубин рассматривает возможность продажи стартапа Essential и отменил разработку нового смартфона марки.

Стартап нанял фирму Credit Suisse Group AG для консультирования по потенциальной продаже, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники внутри компании.

Ранее стартап Essential собрал около $300 миллионов от нескольких инвесторов, включая Amazon.com Inc., Tencent Holdings Ltd. и Redpoint Ventures. По словам людей, стартап потратил более $100 миллионов на разработку своих первых продуктов, около трети денег, которые он привлек для создания компании. По данным аналитика компании Equidate, стартап оценивался примерно в $ 900 млн.

55-летний Рубин, который занимается разработкой телефонов почти 20 лет, якобы разослал сотрудникам письмо, в котором сообщил о поиске инвесторов и возможной продаже компании. Он уточнил, что Essential не планирует закрываться.

"У нас всегда есть несколько продуктов в разработке в одно и то же время, и мы принимаем решение отменить некоторые в пользу тех, которые мы считаем хитами. Мы прилагаем все наши усилия к нашим будущим продуктам", - написал Рубин в своем блоге.

Essential рассматривает продажу всей компании, включая патенты и устройства, созданные проектом: смартфона, устройства для умного дома и съемного модуля-камеры. Компания также может нанять стороннего производителя для выпуска устройств под брендом Essential.

Внутренние проблемы Essential уже привели к серьезному оттоку кадров, многие инженеры и программисты покинули компанию. В частности, об уходе из компании уже объявили вице-президент Essential по маркетингу Брайан Уоллес и Джо Тэйт, который отвечал за разработку аппаратной начинки.

Ранее НВ сообщало, что в марте 2018 года производитель смартфонов Essential оформил патент на камеру смартфона, которую можно будет разместить под экраном. Патент описывает многослойный дисплей с камерой, в которой "по существу прозрачная область позволяет свету снаружи достигать камеры для записи изображения". Патент указывает на потенциальное расположение, в котором камера установлена ​​за ЖК-дисплеем.