Не все упало. В Samsung рассказали, какие подразделения приносили прибыль в третьем квартале 2018

Компания Samsung Electronics сообщила о финансовых результатах третьего квартала, в котором прибыль компании выросла на 17,5% в годовом сопоставлении.

Высокие продажи процессоров компенсировали не слишком удачные показатели мобильного подразделения, пишет PhoneArena.

В целом за квартал компания заработала $57,4 млрд, получила операционную прибыль в $15,4 млрд и чистую прибыль $11,5 млрд, которая оказалась на 17,5% выше, чем годом ранее. Вместе с тем, основной вклад в рост финансовых показателей Samsung внесло полупроводниковое подразделение компании.

Полупроводниковый бизнес, ответственный за производство чипов для оперативной памяти, хранения, SoC, модемов и тому подобного, принес прибыль в размере $11,98 млрд, что составляет почти 78% того, что Samsung Electronics заработала в целом за 3 квартал 2018 года. Samsung объясняет отличные результаты высоким сезонным спросом на чипы DRAM и флэш-память высокой плотности, которые используются в смартфонах, выпущенных за последние пару месяцев.

При этом мобильное подразделение внесло значительный вклад в выручку $21,86 млрд., но, если говорить о прибыли, она составила всего $1,95 млрд. Результаты ниже, чем во втором квартале 2018 года и третьем квартале 2017 года.

Причиной этого, по мнению Samsung, является снижение продаж их продуктов среднего и низкого уровня, что компенсировало доходы от продаж Galaxy Note 9 и других флагманов. Чтобы улучшить продажи, Samsung вынуждена тратить больше средств на маркетинг и рекламные акции, что понижает прибыль мобильного подразделения.

Прогнозы на 2019 год не очень позитивны, но план Samsung заключается в "расширении продаж премиальных смартфонов посредством дифференцированного дизайна и диверсификации линейки" и "внедрении передовых технологий во всей линейке Galaxy, в том числе серии Galaxy A".