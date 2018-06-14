Не убедили. Российский суд признал законной блокировку Telegram в РФ

Московский городской суд 14 июня признал законной блокировку мессенджера Telegram на территории России.

Таким образом решение суда предыдущей инстанции вступило в силу, сообщает ТАСС.

"Решение суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу представителя Telegram - без удовлетворения", - огласила постановление судья.

Ранее на заседании Мосгорсуда представитель Telegram Рамиль Ахметгалиев заявил, что Telegram не доверяет ФСБ России, так как ранее она направляла запросы на дешифровку переписки несуществующих пользователей.

"Получив запрос на получение ключей дешифрования переписки, поданный ФСБ после теракта в метро Санкт-Петербурга, у компании возникли подозрения, так как запрос касался конкретных пользователей, но выяснилось, что эти люди не являлись пользователями Telegram. Вопрос о сотрудничестве с ФСБ пока стоит открытым, у компании сомнения пока не рассеяны", - сказал Ахметгалиев.

В свою очередь представитель ФСБ рассказала суду, что служба не получала ответа от Telegram, в том числе с указанием на возникшие сложности. "Запрос был просто проигнорирован, ФСБ не получило никакого ответа, расценив это как отказ исполнять запрос", - сказала представитель службы.

Telegram обжалует в Президиуме Мосгорсуда решение о блокировке мессенджера, законность которого в четверг признала апелляционная инстанция. Об этом ТАСС сообщил представитель мессенджера Рамиль Ахметгалиев.

"Мы будем использовать возможности для обжалования, следующая инстанция - кассационная в Президиуме Мосгорсуда", - сказал юрист.

Ахметгалиев пояснил, что после Президиума Мосгорсуда будет подана жалоба в Верховный суд, что необходимо для исчерпания возможностей по обжалованию в России.

"После этого будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, который уже заинтересовался этим делом и запросил копию принятого сегодня решения Мосгорсуда", - добавил он.

Кроме того, представитель Telegram Павел Чиков сообщил, что Верховный суд России 9 августа рассмотрит жалобу мессенджера на решение ВС, признавшего законным приказ ФСБ России об установлении процедуры предоставления ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.

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Ранее НВ сообщало, что Роскомнадзор потребовал от компании Apple изъять приложение Telegram из онлайн-магазина AppStore на территории России, а также запретить рассылку уведомлений мессенджера. Ведомство в кратчайшие сроки ожидает от Apple ответа о дальнейших действиях компании, "направленных на решение данных проблемных вопросов".