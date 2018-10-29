29 октября 2018, понедельник

Не понравилась. Twitter планирует удалить кнопку Like - СМИ

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Twitter изменит функционал
Фото: pixabay.com

Twitter изменит функционал

Основатель Twitter Джек Дорси признал, что будет избавляться от кнопки в виде сердечка "в ближайшее время".

Дорси сказал, что он никогда "не был поклонником кнопки в форме сердца", пишет Mashable

В марте 2018 года Twitter представил функцию закладок, которая позволяет пользователям конфиденциально сохранять твиты, не нажимая кнопку Like, что подразумевает не только позитивное отношение к содержанию твита, но и публикацию.

"Потенциальное удаление подобных кнопок является частью усилий по созданию более здоровой атмосферы для дебатов на платформе", - отмечают журналисты. Сам Дорси намекнул на его недовольство подобной функцией в начале этого месяца, на саммите WIRED25.

"У нас есть большая кнопка с сердцем, и мы побуждаем людей хотеть, чтобы она росла. Правильно ли это? Особеннно в сравнении с тем, что мы можем способствовать здоровому разговору?", - спросил Дорси.

В то же время, пользователи Twutter были очень удивлены отношением Дорси к кнопке Like. Многие пользователи отметили, что у сервиса есть гораздо более серьезные проблемы, и что изменение базовой функциональности было бы неправильным началом для совершенствования платформы.

Подобная кнопка была добавлена ​​в Twitter в 2015 году в качестве замены предыдущей кнопки "Избранное", которая была в форме звездочки.

 

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