Не iOS, не Android, не Windows: китайский Huawei разрабатывает собственную операционную систему

Китайская компания Huawei разрабатывает собственную операционную систему на случай, если США наложит санкции на использование американских технологий в китайских гаджетах. Об этом сообщает South China Morning Post.

Huawei начали разрабатывать свою операционную систему в 2012 году, когда в США началось расследование в отношении китайского производителя телекоммуникационного оборудования ZTE, которому позже запретили использовать американские наработки.

Кроме смартфонов, новую операционную систему также могут получить планшеты и персональные компьютеры компании.

Сообщается, что система, которую удалось разработать Huawei, пока уступает Android. Ее разработка велась в случае "худшего сценария", если США введут против компании такие же санкции, как и против ZTE.

Руководство Huawei заявило, что не планирует выпускать ее и надеются, что у них останется возможность пользоваться американскими технологиями.

Ранее сообщалось, что Министерство торговли США объявило о запрете американского экспорта для китайского производителя смартфонов ZTE. Это означает, что американские компании, такие как Dolby и Qualcomm, не смогут экспортировать любые детали ZTE течение семи лет.

Подобный запрет может лишить компанию ZTE лицензии Android. Если такое решение будет принято, компания сможет выпускать смартфоны под Android, но не сможет устанавливать на них Google Play и другие фирменные программы.