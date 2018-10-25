Навстречу людям. Google облегчил доступ к самой скандальной настройке поиска

Компания Google после ряда недавних скандалов значительно упростила своим пользователям удаление истории поиска.
Теперь такая возможность не будет скрыта далеко в настройках учетной записи, пишет The Verge.
Google хранит записи обо всем, что вы ищете на Google.com, если вы вошли в свою учетную запись Google. Вы можете очистить историю своего локального браузера, но это не позволит понять, что хранится на серверах Google. И теперь Google значительно облегчает удаление этой истории.
Теперь вы можете просматривать и удалять недавнюю историю поиска в самом поиске Google. Элементы управления конфиденциальности Google больше не будут скрыты в настройках, и компания обещает обеспечить более быстрый доступ к элементам управления, например, отключение персонализации рекламы или даже предотвращение сохранения активности сайтов Google.
В конечном итоге эти изменения предназначены для того, чтобы пользователи Google стали более осведомленными о контроле над своим аккаунтом.
Компания Google вводит эти изменения в поиске для настольной версии сегодня, 25 октября. Обновления для iOS и Android последуют в ближайшие недели. Google также планирует применить эти же изменения к другим своим сервисам, таким как Google Maps, но уже в следующем году.
Ранее НВ сообщало, что Google объявил о закрытии пользовательской версии социальной сети Google+ после исправления ошибки, приведшей к возможной утечке персональных данных 500 тысяч пользователей.
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования