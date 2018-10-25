Навстречу людям. Google облегчил доступ к самой скандальной настройке поиска

Компания Google после ряда недавних скандалов значительно упростила своим пользователям удаление истории поиска.

Теперь такая возможность не будет скрыта далеко в настройках учетной записи, пишет The Verge.

Google хранит записи обо всем, что вы ищете на Google.com, если вы вошли в свою учетную запись Google. Вы можете очистить историю своего локального браузера, но это не позволит понять, что хранится на серверах Google. И теперь Google значительно облегчает удаление этой истории.

Теперь вы можете просматривать и удалять недавнюю историю поиска в самом поиске Google. Элементы управления конфиденциальности Google больше не будут скрыты в настройках, и компания обещает обеспечить более быстрый доступ к элементам управления, например, отключение персонализации рекламы или даже предотвращение сохранения активности сайтов Google.

В конечном итоге эти изменения предназначены для того, чтобы пользователи Google стали более осведомленными о контроле над своим аккаунтом.

Компания Google вводит эти изменения в поиске для настольной версии сегодня, 25 октября. Обновления для iOS и Android последуют в ближайшие недели. Google также планирует применить эти же изменения к другим своим сервисам, таким как Google Maps, но уже в следующем году.

Ранее НВ сообщало, что Google объявил о закрытии пользовательской версии социальной сети Google+ после исправления ошибки, приведшей к возможной утечке персональных данных 500 тысяч пользователей.