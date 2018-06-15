Нашла коса на камень. Apple может потерять $4,5 млрд за кражу технологий у Qualcomm

На следующей неделе в разных странах начинаются судебные процессы по делу Apple и Qualcomm

Вскоре, суды на разных континентах начнут слушанье встречных исков Apple и Qualcomm. НВ разбиралось, за что дерутся два техногиганта и чем это может кончиться.

Встречные обвинения, многочисленные судебные иски и полная неразбериха в отношениях длятся уже больше года между популярным производителем электронных девайсов Apple и одним из найкрупнейших разработчиков чип-технологий для смартфонов Qualcomm.

За это время, у компаний накопилось столько претензий друг к другу, что судебные институции наибольших рынков для их устройств – США, Германии и Китая – уже на следующей неделе будут разбирать патентные дискуссии между производителями, и решать исход выплат в несколько миллиардов долларов.

На днях, Международная торговая комиссия в Вашингтоне начнет слушанья по иску Qualcomm против Apple. Производитель чипов для смартфонов утверждает, что Apple нарушили три их патентных технологии и просит запретить импорт всех моделей iPhone 7, которые были произведены без чипов Qualcomm.

Также, немецкий суд в Манхейме передал подобный иск в Европейский патентный офис. Qualcomm заявляют, что новый поставщик чипов для iPhone – Intel – нарушают предыдущие их патенты, и требуют исключить все произведенные смартфоны с рынка страны.

Но больше всего баталий будет, конечно же, за Китай – крупнейший рынок смартфонов в мире. Там суд разбирает иск уже Apple против Qualcomm, с требованием признать недействительными патенты производителя чипсетов, которые они используют в своих iPhone.

Как сообщает Bloomberg, сейчас между Apple и Qualcomm существует более 50 отдельных исков в 16 судебных организациях шести разных стран мира.

Cсоры с бывшими

Фото: Trashbox

Ранее, НВ уже описывало запутанные отношения двух американских IT-гигантов.

Если кратко, то суть в следующем: Apple (яблочники) и Qualcomm (чипы) сотрудничали около пяти лет на взаимовыгодных условиях – яблочники обязались использовать в своей продукции только чипсеты Qualcomm, а чипы не только снизили цены на свои услуги, но еще и доплачивали Apple, как самому крупному и прибыльному клиенту.

По окончании действия контракта в 2016-м, яблочники решили разделить поставки с другим производителем чипсетов – Intel, что породило вражду и ненависть между Apple и Qualcomm.

Теперь, по всему миру звучит одна и та же песня: Qualcomm пытается отозвать все модели iPhone, которые были произведены на чипсетах Intel и ждет от Apple лицензийных выплат за свои патентные технологии; а Apple призывает властей и других производителей смартфонов признать патенты Qualcomm недействительными и вообще штрафовать компанию за монополизацию рынка и бойкотировать завышенные цены на продукцию.

Кто на коне?

Конечно, ситуация является проигрышной для обеих компаний. Лицензионные выплаты за использование патентных технологий являются ключевой прибылью Qualcomm. За последний год, как раз когда Apple перестал их выплачивать, доходы компании заметно снизились.

Не говоря уже о наихудшем исходе для Qualcomm: если суд признает монополию и необоснованно высокие цены на их продукцию, компания будет вынуждена не только заплатить штрафы, но и снизить стоимость своих лицензий, лишая себя основного заработка.

Доходы Qualcomm от лицензионных выплат, фото: Bloomberg

Ну и для Apple, само собой, ситуация не сулит ничего хорошего. Желание и получать выплаты от Qualcomm и не платить за их технологии, перейдя на Intel, сейчас может обернуться для компании потерей почти пяти миллиардов долларов, если суды все таки докажут, что патенты Qualcomm действительны.

Кроме сумасшедших выплат, Apple может столкнуться с куда более серьезными проблемами, – в случае признания патентов Qualcomm подлинными и разрыва сотрудничества между компаниями, – яблочники будут вынуждены потратить намного больше денег на закупку новых, или разработку собственных чипсетов. А сделать это в обход патентов Qualcomm будет задачей не из легких.

Разоружение

При всем при этом, небезосновательным является вариант, что компании могут сами спустить конфликт на тормозах и найти новые взаимовыгодные условия существования на рынке.

Так, около месяца назад, Qualcomm добровольно решил снизить цены на патентные технологии для новых 5G-сетей и, параллельно, уменьшил стоимость стандартных лицензий на чипсеты для смартфонов.

Вряд ли чиповый гигант пытается сэкономить деньги Тима Кука и ко., это скорее похоже на шаг в сторону разрешения конфликта.

Но и яблочников, в свою очередь, через чур принципиальными назвать нельзя. Несмотря на заявление о полном переходе на сотрудничество с Intel, 30% iPhone в 2018-м все равно будут иметь чипы Qualcomm.

Патовое положение с Intel, которые не успевают производить нужное количество чипсетов по новой технологии, вынуждает Apple заполнять прогалины в производстве, используя продукты бывших партнеров. Не говоря уже о подвешенном состоянии и ожидании роковых решений судов по всему миру.

Qualcomm тем временем воюет за свои технологи по всем фронтам, и, несмотря на недавнее сокращение 1500 сотрудников с целью экономии одного миллиарда долларов, компания развивает новые перспективные технологии для беспилотных автомобилей и 5G-сетей.

Так что, вне зависимости от решения суда, Qualcomm продолжат оставаться темной лошадкой для большинства пользователей, которые даже и не подозревают какие баталии устраивают мировые бизнесы, чтобы попасть внутрь их смартфонов.