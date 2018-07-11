Наш пострел везде поспел. Зачем Apple рвется в Голливуд

Apple подписали звезду «Игры престолов» для съемок в собственном сериале. Компания планирует покорить Голливуд oригинальными фильмами и ТВ-программами.

iPhone, iPad, iMac, iWatch – все технологичные новинки уже не удивляют аудиторию, как раньше, и давно перестали быть чем-то из ряда вон выходящим. Теперь самая дорогая компания в мире инвестирует в кино.

Как пишет Engadget, Apple вскоре планируют выпустить собственный сериал «See». Но, самое интересное, что на роль одного из героев яблочники подписали актера Джейсона Момоа, прославившегося ролью кхала Дрого в культовом сериале «Игра престолов».

Дата выхода сериала пока не разглашается. Известно, что «See» – это научно-фантастическая драма о будущем, в котором люди потеряли способность видеть. Героям пришлось найти способы содействовать друг с другом и охотиться вслепую, после чего на свет появились зрячие близнецы и превратили их жизнь в хаос.

Джейсон Момоа сыграет в похожем себе амплуа – актеру достался герой Баба Восс, воин и лидер своего народа.

Также известно, что руководить сериалом будут Стивен Найт (создатель британской криминальной драмы «Острые козырьки») и Фрэнсис Лоуренс (режиссер трилогии «Голодные игры»).

В разных источниках сообщается, что Apple заказали 8 или 10 серий. Возможно, «See» будет доступен на Apple Music, или компания специально приготовит новую платформу для такого случая.

Тем более, что корпорация электронных устройств не ограничится одним сериалом. Год назад стало известно, что техногигант из Купертино планирует потратить один миллиард долларов на телесериалы и фильмы в 2018-м. Тогда, Apple даже наняли Джейми Эрлихта и Зака Вана Амбурга – президентов Sony Pictures Television, которые работали над сериалами «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Корона», «Спаси меня» и многими другими проектами.

Очевидно, что с такими серьезными намерениями команда Тима Кука пытается отобрать кусок пирога у Netflix, Amazon и HBO – самых крупных американских поставщиков потокового мультимедиа.

Голливуд и вся индустрия, конечно, будут только рады появлению еще одного игрока с толстым кошельком, но действительно ли Apple потянет такую ношу?

Лора Сайделл из National Public Radio общалась с представителями американской киноиндустрии, и некоторые из них довольно скептически относятся к такому прибавлению. Не важно, что у них есть $200 млрд в банке

К примеру, продюсер Сид Гейнс, который занимался фильмами «Культовый стрелок», «Привидение» и «Форрест Гамп» неприятно удивился, когда узнал о планах Apple: «Я подумал: Что? И зачем? Это же большой вызов. Не важно, что у них есть $200 млрд в банке. Важно, что сценарист и режиссер участвуют в этом для эмоциональной возможности зацепить нас, как зрителей».

Хотя, аналитик из Gartner Брайан Блау видит в этом коммерческий интерес Apple к своим продуктам. Поскольку компания переживала значительные падения продаж в последние пару лет, Брайан считает, что производство такого контента может позитивно отразиться на покупке устройств Apple: «Наличие оригинального контента – это стратегия, которая просто поможет вернуть людей в Apple. Я думаю, что это будет уникальной возможностью для них».

Кроме «See», Apple также работают над созданием 10-серийной истории «Are you sleeping». В криминальной драме планируют рассказать, почему люди имеют чрезвычайный интерес к преступлениям. Обвиненного в убийстве героя Уоррена Кейва сыграет Аарон Пол, известный по роли Джесси Пинкмана в сериале «Во все тяжкие».