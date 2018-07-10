10 июля 2018, вторник

Налетай, торопись! Хакеры сделали бесплатным бензин на заправке в Детройте

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Заправочная станция Marathon Gas в Детройте
Скриншот Google Maps

Заправочная станция Marathon Gas в Детройте

В США двое неизвестных взломали бензоколонку и похитили порядка 2,3 тыс. л бензина, стоимость которого составляет около $1800.

Вероятно, преступники использовали какое-то удаленное устройство, которое позволяло им перехватить управление от сотрудника АЗС, пишет Gizmodo

Кража произошла на автозаправочной станции Marathon, расположенной примерно в 15 минутах от центра Детройта. Считается, что, по меньшей мере, 10 автомобилей воспользовались бесплатным топливом. Полиция подтвердила, что устройство не позволило клерку использовать систему АЗС для отключения отдельного насоса.

По словам работника заправки Азиза Авада, спустя полтора часа после обнаружения проблемы он прекратил подачу бесплатного горючего с помощью "экстренного набора". До этого система не отвечала на команды.

Системы на АЗС давно считаются потенциальными целями, поскольку многие из них включают в себя веб-интерфейсы. Техническая фирма TrendMicro сообщала в 2015 году, что ряд систем мониторинга бензина легко найти в Интернете с помощью Shodan, поисковой системы для подключенных к Интернету устройств и других инструментов, которые могут сканировать открытые порты. Большинство этих систем были не защищены паролем.

По мнению журналистов, в США эти виды краж бензина стали тенденцией в последние пару месяцев. Всего за несколько дней до инцидента в Детройте, мужчина в Техасе был обвинен в использовании "устройства", чтобы украсть бензин стоимостью $800 долларов. В прошлом месяце было обнаружено, что сотрудник компании BP в Нью-Джерси несколько лет манипулировал компьютерными записями, чтобы украсть у компании топливо на сумму более $300 000.

В 2017 году НВ сообщало, что врачи порекомендовали сотням тысяч пациентов с кардиостимуляторами обратиться к врачам, чтобы защитить ПО аппаратов от хакеров. Уязвимости выявлены в устройствах под названиями Accent, Anthem, Assurity и Allure. По мнению производителя, опасным может быть любой кардиостимулятор, который установлен до 28 августа 2017 года.

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