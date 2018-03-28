Наказание гривней. Обиженные клиенты Цитруса требуют от компании денежной компенсации

Размер возмещения, на котором будут настаивать клиенты компании за нанесенный моральный ущерб, будет зависеть от готовности ритейлера сотрудничать с правоохранителями.

Крупный продавец бытовой электроники Цитрус и Станислав Графский с сестрой решили урегулировать свой спор без обращения в суд. Однако обиженные клиенты обязательным условием примирения выдвинули возмещение компанией нанесенного морального ущерба. Размер денежной компенсации будет зависеть от того, передаст ли Цитрус следствию всю информацию о злоумышленниках, от действий которых пострадали клиенты. Об этом НВ сообщили юристы, выступающие в интересах Станислава Графского.

В понедельник, 26 марта 2018 года генеральный директор Цитруса Виталий Кузнецов публично извинился перед пострадавшими клиентами. И предложил вернуть сестре Графского "яблоко раздора" – iPhone 6S, который и стал причиной конфликта. Однако пострадавшие клиенты заявили, что "этого мало" и настояли на возмещении морального вреда. А также на том, чтобы компания передала правоохранителям всю информацию внутреннего расследования.

Напомним, 19 марта Станислав Графский написал на своей фейсбук-странице, что его сестра 31 января 2018 сдала в Цитрус на ремонт свой iPhone 6S по программе Абсолютная защита. Специалисты компании заявили, что не смогут отремонтировать смартфон и его надо отправить в Китай для уничтожения. Через полтора месяца после этого с женщиной связались неизвестные с требованием поделиться своим паролем в iCloud. Странным было то, что они расспрашивали о доступе к аккаунту, который был прописан в телефоне-"утопленнике", который якобы не подлежал ремонту.

Графский попытался сначала выяснить, в чем же дело, в Цитрусе, но ему это не удалось. Он написал заявление о вымогательстве и шантаже в полицию.

Компания отреагировала на следующий день, 20 марта 2018. Ее глава Виталий Кузнецов заявил, что "утопленным" iPhone 6S завладел работник сервисного центра и продал его на радиорынке в городе Днепр. Там аппарат отремонтировали и перепродали, а новый владелец нашел контакты предыдущей пользовательницы и начал у нее требовать пароль от iCloud. Без него гаджеты Apple блокируются и пользоваться ими невозможно. Цитрус нашел смартфон и предложил вернуть его бывшей владелице.

На сегодня, 28 марта 2018 года, стороны не уладили свой спор. Цитрус ждал обращения от адвокатов Графского, а те – что компания передаст необходимые следствию данные о злоумышленниках. О размере денежного возмещения также пока еще нет согласованного решения.