Наказание гривней. Обиженные клиенты Цитруса требуют от компании денежной компенсации

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Чтобы дело не дошло до суда, Цитрус должен деньгами возместить моральный ущерб, убеждены обиженные клиенты
Фото: pexels / kunitsky

Чтобы дело не дошло до суда, Цитрус должен деньгами возместить моральный ущерб, убеждены обиженные клиенты

Размер возмещения, на котором будут настаивать клиенты компании за нанесенный моральный ущерб, будет зависеть от готовности ритейлера сотрудничать с правоохранителями.

Крупный продавец бытовой электроники Цитрус и Станислав Графский с сестрой решили урегулировать свой спор без обращения в суд. Однако обиженные клиенты обязательным условием примирения выдвинули возмещение компанией нанесенного морального ущерба. Размер денежной компенсации будет зависеть от того, передаст ли Цитрус следствию всю информацию о злоумышленниках, от действий которых пострадали клиенты. Об этом НВ сообщили юристы, выступающие в интересах Станислава Графского.

В понедельник, 26 марта 2018 года генеральный директор Цитруса Виталий Кузнецов публично извинился перед пострадавшими клиентами. И предложил вернуть сестре Графского "яблоко раздора" – iPhone 6S, который и стал причиной конфликта. Однако пострадавшие клиенты заявили, что "этого мало" и настояли на возмещении морального вреда. А также на том, чтобы компания передала правоохранителям всю информацию внутреннего расследования.

Напомним, 19 марта Станислав Графский написал на своей фейсбук-странице, что его сестра 31 января 2018 сдала в Цитрус на ремонт свой iPhone 6S по программе Абсолютная защита. Специалисты компании заявили, что не смогут отремонтировать смартфон и его надо отправить в Китай для уничтожения. Через полтора месяца после этого с женщиной связались неизвестные с требованием поделиться своим паролем в iCloud. Странным было то, что они расспрашивали о доступе к аккаунту, который был прописан в телефоне-"утопленнике", который якобы не подлежал ремонту.

Графский попытался сначала выяснить, в чем же дело, в Цитрусе, но ему это не удалось. Он написал заявление о вымогательстве и шантаже в полицию.

Компания отреагировала на следующий день, 20 марта 2018. Ее глава Виталий Кузнецов заявил, что "утопленным" iPhone 6S завладел работник сервисного центра и продал его на радиорынке в городе Днепр. Там аппарат отремонтировали и перепродали, а новый владелец нашел контакты предыдущей пользовательницы и начал у нее требовать пароль от iCloud. Без него гаджеты Apple блокируются и пользоваться ими невозможно. Цитрус нашел смартфон и предложил вернуть его бывшей владелице.

На сегодня, 28 марта 2018 года, стороны не уладили свой спор. Цитрус ждал обращения от адвокатов Графского, а те – что компания передаст необходимые следствию данные о злоумышленниках. О размере денежного возмещения также пока еще нет согласованного решения.

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