Начало конца. Роскомнадзор начинает процедуру блокировки мессенджера Telegram

Роскомнадзор отправил Telegram уведомление "о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации".

Это произошло потому, что в декабре 2017 года российский суд оштрафовал мессенджер за отказ передать ключи шифрования ФСБ, пишет Meduza.

У Telegram есть 15 дней на передачу необходимой информации ФСБ. По закону предупреждение Роскомнадзора — первый этап процедуры блокировки мессенджера на территории России. После истечения 15 дней Роскомнадзор сможет обратиться в суд для блокировки Telegram.

Уведомление Роскомнадзора было отправлено в день, когда Telegram проиграл иск в Верховном суде о признании приказа ФСБ о передаче ключей шифрования незаконным. Представители мессенджера продолжают настаивать на том, что для доступа ФСБ к переписке пользователей необходимо соответствующее решение суда.

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В декабре 2017 года Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передавать ФСБ ключи шифрования в соответствии с российским "пакетом Яровой". Telegram считает своей обязанностью сохранить тайну переписки.

Летом этого года уже был скандал с отказом Павла Дурова регистрировать Telegram в специальном российском реестре организаторов распространения информации, что также грозило блокировкой Telegram.

Ранее НВ сообщало, что юристы общественной организации Роскомсвобода подали в суд коллективный иск против Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ за требование руководству мессенджера Telegram предоставить ключи шифрования переписки. Представитель Роскомсвободы Саркис Дарбинян заявил, что "действия ФСБ нарушают права истцов на неприкосновенность частной жизни и тайну переписки".