Начальник службы безопасности Facebook покинет компанию из-за российской дезинформации

Глава службы безопасности Facebook Алекс Стамос покинет компанию в этом году. Причиной его ухода называют разногласия по поводу того, как справляться с распространением дезинформации в социальной сети.

Решение об увольнении Стамоса было принято в 2017 году, но компания решила сохранить его на должности до августа, чтобы сохранить лицо на фоне сообщений о злоупотреблениях Россией во время выборов в США в 2016 году, пишет The Verge.

По данным издания, Стамос хотел быть более открытым в вопросах безопасности, чем другие руководители внутри Facebook. Он начал изучать российскую деятельность в июле 2016 года, а затем подтолкнул компанию к открытию этих результатов. Согласно отчету, руководители Facebook, похоже, недовольны подходом Стамоса.

Сам Стамос написал, что, "несмотря на слухи", он "все еще полностью занят своей работой в Facebook". Он уточнил, что его роль в компании изменилась и теперь он "больше времени уделяет изучению рисков безопасности и работе над обеспечением безопасности выборов".

Стамос начал работать в Facebook в 2015 году. До этого он был главным офицером по информационной безопасности в Yahoo. По данным Reuters, он ушел в отставку через год после обнаружения того, что Yahoo тайно построила программу для сканирования всей входящей электронной почты.

В начале сентября 2017 года руководство Facebook заявило, что в течение почти двух лет фейковые учетные записи, связанные с Россией, покупали политическую рекламу в соцсети, на которую было потрачено около $100 тыс. А недавно компания Facebook заблокировала аналитическую службу Cambridge Analytica, которая планировала предвыборные стратегии, в том числе для предвыборной кампании Дональда Трампа и имела доступ к данным миллионов пользователей.

Ранее НВ сообщало, что состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей. Также сообщается, что во время торгов в понедельник, 19 марта, акции Facebook подешевели более чем на 7%, а стоимость компании снизилась на 37 миллиардов долларов.